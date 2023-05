A palánkok alatt veszítette el a szegedi bajnokiját az Atomerőmű SE. A Tisza-partiak tizenhat lepattanóval szedtek többet, s ez döntő volt. A paksiak a hétvégi, Bp. Honvéd elleni meccsel szemben ezúttal megérezték Eilingsfeld János hiányát, kellett volna az erőcsatár harcos, csupaszív játéka. No és Milos Grubor sem játszhatott.

De még így is volt esély, Csirke Ferenc csapata az első negyed közepén 23–11-re, de még a másodikban is 30–23-ra vezetett. Aztán valami megtört, a szegediek fokozatosan átvették az irányítást, és már nem is adták ki a kezükből. A szünet után pillatanok alatt elléptek 65–50-re, a negyedikben pedig már 90–66 is volt az előnyük. A szegediek először győzték le az ASE-t az idei szezonban.

Naturtex-SZTE Szedeák–Atomerőmű SE 95–74 (16–26, 30–16, 25–20, 24–12)

Férfi kosárlabda NB I, playout, 8. forduló. Szeged, Vezette: Goda L., Jakab L., Sörlei A. Szeged: WASHINGTON 11/6, Person 8, Polányi 3/3, NICHOLSON 27/9, BOGNÁR K. 15/3. Csere: CARTER 15, Filipovics 9, Balogh S. 4, Kovács A. 3/3, Kerpel-Fronius, Mayer, Csornai. Vezetőedző: Nikola Lazics. Atomerőmű: Pajor, Buckingham 11/6, EDWIN 20, GULYÁS M. 13/9, ATKINSON 14. Csere: Frank 4, Kékesi 6, Taiwo 4, Csizmadia 2. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

A playoutból hátralévő két fordulóban az ASE előbb szombaton az Oroszlányt fogadja (18 óra), majd szerdán Kaposvárra (18 óra) utazik.