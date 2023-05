Fontos mérkőzést rendeznek szombaton Tolnán, ahol a dobogós vendéglátó az éllovas Nagymányokot fogadja. A hazaiak továbbra is veretlenek tavasszal (5 győzelem, 2 döntetlen), a többi között a bajnoki címre vágyó mórágyiakat is legyőzték (2–1). A Gere Oszkár, Komáromi Bence edzőpárossal a nagymányokiak is jó tavaszt futnak, az öt győzelmükbe csak az ASE elleni, idegenbeli vereségük rondít bele (0–1). Szabó Tibor együttese akár a mérleg nyelve is lehet, ha ugyanis a listavezető legalább egy pontot elvisz Tolnáról, nagy lépést tehet az arany megszerzése felé.

Minden tőle telhetőt megtesz a Mórágy, hogy ne így legyen, ehhez vasárnap a Zöngét kellene legyőznie. A kölesdieknél góllal tért vissza hárommeccses eltiltásából Koller Brendon, a többi között az ő gólja is kellett a Tolna elleni bravúrnak számító 3–3-as döntetlenhez. A hazaiak Acsádi Dániel négy góljával győzték le azt a Simontornyát, mely „kiesési” rangadóra utazik a Tengelichez. A magára találó Bonyhád-Börzsöny a négy mérkőzés után pont nélkül maradt paksiakhoz látogat.

A Tolna után a második legjobb formában lévő Kisdorog (3 győzelem, 2 döntetlen) a szabad hétvégéről visszatérő Madocsához látogat, míg a következő bajnokijára szintén rápihenő Fadd a legutóbbi öt meccséből négyet elveszítő, ezeken huszonhárom gólt kapó Aparhanthoz utazik.

Megyei II. osztály, a 22. forduló menetrendje. Május 6., szombat: Tolna VFC–Nagymányoki SE, ASE Paks–Bonyhád-Börzsöny SE 17 óra. Május 7., vasárnap: Aparhanti SE–Faddi SE, Mórágyi SE–Zönge SE, Madocsa SE–Kisdorogi FC, Tengelici SE–Simontornya TC 17 óra.

Megyei II. osztály, az állás

1. Nagymányok 17 14 0 3 67–24 42

2. Mórágy 18 13 3 2 55–21 42

3. Tolna 18 11 2 5 37–30 35

4. Fadd 17 9 6 2 40–17 33

5. Bonyhád-Börzsöny 18 9 3 6 38–30 30

6. Aparhant 18 8 1 9 42–45 25

7. ASE Paks 18 7 3 8 44–32 24

8. Kisdorog 18 6 2 10 32–62 20

9. Zönge (–3 pont) 18 6 2 10 39–60 17

10. Madocsa 17 4 2 11 23–40 14

11. Tengelic 18 3 4 11 34–54 13

12. Simontornya 17 2 0 15 24–60 6

A Dunakömlőd visszalépett.