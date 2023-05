Szombaton a Debrecen ellen első élvonalbeli mérkőzését játszó Kaján Norbert Gábor és Tóth Alex, valamint a februárban a Sampdoriától kölcsönbe érkező Simone Trimboli és a 19 éves ghánai Shadirac Chyreme Say is bekerült a Ferencváros „csikócsapatának” kezdőjébe a Paks második gárdája ellen. Az atomvárosiaknak nem indult jól a mérkőzés, a 22. percben hátrányba kerültek, majd néhány perccel később Tamás Olivért kellett lehozni a pályáról, a félidőre pedig kétgólos hátránnyal mentek. A szünetben aztán a csereként beállt Nagy Máté is „kiszállt” a játékból, a paksiak pedig végül három góllal maradtak alul a fővárosban.

Kindl István együttese 11 győzelemmel, 10 döntetlennel és 13 vereséggel a legjobb tolnai csapatként a 11. helyen fejezte be a szezont.

NB III, Közép csoport, 38. forduló

Ferencváros II–Paksi FC II 3–0 (2–0)

Budapest, v.: Takács Á. (Piskóczi, Szilágyi Zs.)

Ferencváros II: Őri – Orosz M., Kaján (Ladányi, 64.), A. Mazzonetto (Juhász B., 80.), Lukács D., N. Mazzonetto, Almássy (Dhonata, 64.), Say, Trimboli (Pintér D., 80.), Tóth A., Pócsik (Tomasek, 87.). Edző: Korolovszky Gábor

Paks II: Simon B. – Görög G., Lorentz, Ádám D. (Máté Cs., 78.), Gregor – Pupp Z., Tamás O. (Nagy M., 26., Zoltán R., a szünetben), Horváth K. – Nagy R. (Palóka, 74.), Pesti Z., Ulbert (Skripek, 74.). Edző: Kindl István

Gólszerző: Pócsik (22.), Orosz M. (35.), N. Mazzonetto (86.)

A másik két vármegyei együttes közül a Majosi SE 4–1-re győzte le a ceglédieket, míg a Szekszárdi UFC kétgólos hátrányból fordítva 3–2-ra múlta felül a sereghajtó Bánk-Dalnokit.