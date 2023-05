Kevesebb, mint két hónap van hátra a 49. Gemenc Nagydíjig, így sorban jelentik be a szervezők a résztvevő csapatok. Ahogy arról beszámoltunk, az új-zélandi Bolton Equities Black Spoke csapata címvédőként érkezik Szekszárdra július idusán, miután tavaly Luke Mudgway vihette haza az összetett győztesnek járó kék trikót. Az olasz Beltrami TSA TRE COLLI is visszatérő csapatnak számít az egyik legnevesebb magyar körversenynek, tavaly Andrea Piras, Andrea Biancalani és Thomas Pesenti is nagyon aktív volt, akiket nagy valószínűséggel idén is láthatjuk őket a szekszárdi aszfalton.

A legújabb hírek szerint az ATT Investments idén is képviseli magát a Gemenc Nagydíjon, melynél az idei szezontól teker az egyik legjobb magyar kerekes, Dina Márton is. A 27 éves sportoló remek formában van, ezt láthattuk a múlt heti Tour de Hongrie-n is, ahol a legjobb hazai kerékpárosnak járó fehér trikót vihette haza. A csehek szeretnének a 49. Gemenc GP-n is alkotni, márciusban Jakub Otruba Görögországban nyert versenyt.

A 49. Gemenc Nagydíjat július 14-én egyéni időfutam vezeti fel a „nulladik” napon, ekkor a versenyzők Garay térről egyenként indulva a Béla király téren és a Munkácsy utcán keresztül tekernek fel a Kilátóba. Másnap Szekszárdon rajtol az első szakasz, a mezőny körülbelül ötven perc alatt visszatér a vármegyeszékhelyre egy részhajrá erejéig, majd háromszor teszi meg a Tengelic–Kölesd–Medina–Szedres kört, mielőtt visszatérne befutóhoz a Béla király térre. A nagydíj második szakaszán a versenyzők egy sárközi kör után háromszor másszák meg a szálkai emelkedőt egy Várdomb–Szálka–Palatinca–Kismórágy körön belül, a befutó ismét a Béla király téren lesz. A nagydíj hagyomány szerint a Pálinkás Csaba Emléktornával zárul július 16-án.