A 98-szoros válogatott center – aki egyhangú szavazással lett a szövetség első embere – a megválasztása előtt azt mondta a megjelenteknek, fél éve még nem gondolta volna, hogy ilyen lehetőséghez jut.

„Tisztában vagyok a felelősséggel, és fontos, hogy bármikor felelősségre vonható elnök legyek. Összetartó csapatot szeretnék, nem zárkózom el a viták elől, de fontos, hogy azok konszenzussal záruljanak. Szalay Ferenccel egyetértünk abban, hogy átmenetre van szükség, ezért négy új tagot javasoltam a tízfős elnökségbe” – jelentette ki Báder Márton.

Az új elnök az M1 aktuális csatornának ezen túl elmondta, hogy először teljes egészében meg kell ismernie a szövetséget érintő területeket, ezért a különböző bizottságokkal le fog ülni tárgyalni.

„Az elnök feladatai sok részből állnak, minden területet meg kell vizsgálni, de az utánpótlás nyilván kiemelten fontos. Ott a női szakág teljesen rendben van, de a férfi utánpótlás méltatlan helyen van ahhoz képest, amennyit az elmúlt tíz évben foglalkoztunk vele. Az egy olyan dolog, amit meg kell oldani, ami az egyik legfontosabb, de hangsúlyozom, a szövetségi munka nemcsak a férfi szakágból áll, hanem a nőiből is és sok minden másból is – nyilatkozta Báder Márton, aki azt is megjegyezte, hogy nagyon stabil lábakon álló, jó gazdasági helyzetben lévő szövetséget vesz át. – A körülmények nem is lehetnének jobbak és dolgozni, új stratégiát kialakítani ilyen helyzetben sokkal könnyebb, mintha ezekkel is probléma lenne.”

A TEOL.hu megkereste a Tolna vármegyei kosárlabdás egyesületek vezetőit, képviselőit, arról kérdezve őket, hogy mit szólnak Báder megválasztásához.

Gulyás Róbert, az Atomerőmű SE szakosztályelnöke: – Örülök Báder Márton megválasztásának, hiszen olyan szakember került az elnöki székbe, akinek csak a kosárlabdával kell foglalkoznia. Marci személye garancia arra, hogy jó irányba fognak menni a dolgok. Kiváló kapcsolatot ápolunk, biztos vagyok benne, hogy tisztában van azzal, miben kell fejlődni, gondolok akár a lebonyolításra, akár más dolgokra. Ha kikéri a véleményemet, nyilván el fogom mondani, de azt gondolom, neki is megvannak a határozott elképzelései arról, hogy mi kell a magyar kosárlabdázás még jobbá tételéhez. Szóval a magam részéről jó egészséget és sok erőt kívánok neki a nem könnyű feladathoz.

Szabó Gergő, az Atomerőmű KSC Szekszárd ügyvezető-elnöke: – Azt gondolom, hogy valamennyi klubvezető nevében mondhatom, hogy Szalay Ferenc regnálása idején sokat lépett előre a szövetség. Bodnár Péter főtitkár úrral közösen nagyon jól dolgoztak, hogy mást ne említsek, ezidő alatt lett székházuk a kosarasoknak, ami nagy dolog, hiszen ezt kevés sportág mondhatja el magáról. A megválasztása után személyesen is gratuláltam Báder Mártonnak, akinek még játékvezetőként több meccset is vezettem, miután hosszú és sikeres pályafutását követően hazatért a magyar élvonalba. Játékosként is szimpatikus volt, biztos vagyok benne, hogy jó elnök lesz belőle, s előre fogja vinni a sportágat. Ahogy Budapesten elhangzott tőle, a női szakág utánpótlása rendben van, a férfit azonban fejleszteni szeretné. Női klub vezetőjeként azt remélem, hogy mindkét szakág egyformán fontos lesz számára.

Halmai Balázs, a DKKE szakmai vezetője: – Köszönjük ezt a tizenhárom évet Szalay Ferenc elnök úrnak, azt gondolom, hogy jó kezekben marad a sportág hazai irányítása. Báder Márton személyében egy a kosárlabdában komoly eredményeket elért, Euroligát is megjárt kosaras ül majd az elnöki székbe, a mi részünkről annyit mondhatok, hogy örülünk neki és minden támogatást megadunk majd ahhoz, hogy a lehető legjobban végezhesse a munkáját. Ahogy az elnökségi ülésen elhangzott, marad az irány, de a négy új elnökségi tag megválasztása egyúttal azt is jelzi, hogy idővel biztosan lesznek változások. Jó, hogy az elmúlt években nem voltak konfliktusok a sportágban, abban bízunk, hogy ez így is marad, és mindenki nyugodtan dolgozhat tovább a magyar kosárlabdázás sikereiért.

Darabos Péter, az Atomerőmű KSE Bonyhád ügyvezető-elnöke: – Személyesen ismerem Báder Mártont, akinek a munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok. Nem lesz új számára a feladat, hiszen vezetői képességeit már tudta kamatoztatni Szolnokon és a Budapesti Honvédnál is. Örülök neki, hogy ő lett az elnök, ráfért már a fiatalítás a vezetőségre, bízunk benne, hogy egy új szemlélet is érkezik vele. A magam részéről így elsőre szervezettségben várok előrelépést, illetve gyorsabb ügyintézést, előre gondolkodást remélek. Bonyhádi szempontból az sem lenne rossz, ha visszajönne a régi, keleti, nyugati bajnoki lebonyolítási rendeszer, sokat sprórolhatnának a csapatok, és talán olyanok is neveznének, akik eddig például emiatt sem tették.