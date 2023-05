Elveszítették dobogós pozíciójukat az OTP Bank Ligában a paksiak, miután idei utolsó hazai bajnokin 2–0-ra kikapott a Puskás Akadémiától. Bognár György, az atomvárosiak vezetőedzője szerint mindkét csapat megpróbált szépen játszani, de a felcsútiak jobban romboltak, csapata viszont nem jelentett veszélyt a kapura.

„Mindkét csapat megpróbált célfutballt játszani ezen a mérkőzésen már az első perctől kezdve, de a Puskás Akadémia jobban is rombolt. A mérkőzés nagy részében a mi védekezésünk is rendben volt, de egyáltalán nem jelentettünk veszélyt a kapura. Eddig a mi kezünkben volt a sorsunk, most már nem, így sokkal kevesebb esélyünk van arra, hogy harmadikok legyünk” – fogalmazott Bognár György.

A szakember újságírói kérdésre elmondta, értetlenül állt az előtt, ahogy játékosai csúszkáltak a pályán.

„Meglepődtem, hogy ilyen előfordulhat. Varga Barnabás az első megmozdulásánál ötször esett el, aztán cipőt cserélt. Azt hittem, tornacipőben játszik, úgy esett-kelt. Ettől függetlenül nem a pályára fognám a teljesítményünket. Nem játszottunk jól, amíg leegyszerűsítettük a játékunkat és próbáltuk a két csatárra felrúgni a labdát és azt letámadni, addig úgy, ahogy ment a játék. Aztán amikor olyan játékosok kerültek pályára, akikben jött a játék, tőlük elmaradt az egyéni teljesítmény, ami elfogadható. Ez benne van a futballban, megpróbáltuk, nem sikerült, mindig van egy vesztes és egy győztes” – fogalmazta meg kritikáját a paksiak vezetőedzője.