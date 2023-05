Mint arról beszámoltunk, a paksiak 83–80-ra kaptak ki az MVM OSE Lionstól a férfi kosárlabda NB I alsóházi rájátszásának utolsó előtti fordulójában, egy olyan meccsen, amelyen még foghíjasan felállva is győztesnek tűntek az atomosok.

– Gratulálok az Oroszlánynak, de jár a gratuláció a csapatomnak is, hiszen óriásit küzdött mindenki – összegzett Csirke Ferenc. – Sajnos ennyire telik edzések nélkül, azt is tudom mondani, hogy erőnlét nélkül folyamatosan csak mérkőzéseket játszunk. Mindent megtettek a játékosok, de tíz büntetőt hazai pályán kihagyni az nem fér bele, ráadásul csak negyven százalékkal dobtuk a mezőnygólokat úgy, hogy a szezon legjobb hárompontos százalékát hoztuk össze. Teljes kerettel érkező Oroszlánytól szenvedtünk egy egylabdás vereséget, ez a jelen helyzetünkben azt mutatja, hogy küzdeni tudunk. A legfontosabb viszont az, hogy ennyien kilátogattak a meccsre és végig szurkolták a találkozót és ezúton szeretném megköszönni a szurkolóinknak az egész éves támogatást, nagyon sokat jelentett nekünk minden mérkőzésen a buzdításuk. Most azon fogunk dolgozni, hogy az új szezonra egy magasabb célokért harcoló csapatot tudjunk összerakni – zárta a paksiak szakvezetője.

– A csapat nevében szeretném megköszönni a szurkolóknak az egész éves biztatást. Sajnáljuk, hogy az utolsó hazai pályás mérkőzésünket nem tudtuk győzelemmel zárni, Kaposváron mindenképpen nyerni szeretnénk. Sok büntetőt kihagytunk és főleg védekezésben kezdtük nehezebben a találkozót, a második negyed felétől tudtuk kijavítani a hibáinkat – fogalmazott az egyéni szezoncsúcsot, 16 pontot szerző Frank Áron.