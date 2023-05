A dombóváriaknál a góllövőlistát vezető Kis Dániel Péter hat gólig jutott. A csatár nem is olyan régen hetet lőtt, ami akkor szezoncsúcs volt, most ezt állította be a tamásiak második csapatának játékosa. Érdekesség, hogy mindketten az ellen a Felsőnána ellen parádéztak, akik most 2–0-ra is vezettek – azt követően indult be a tamási henger.

Megyei III. osztály, Nyugati csoport, 19. forduló

Dombóvári LK–Magyarkeszi KSE 13–1 (6–0). Dombóvár, v.: Szakács G. (Czeglédi Cs., Orsós J.). Gól: Kis D. (33., 35., 44., 50., 67., 89., az elsőt és az ötödiket 11-esből), Kalmár Cs. (29., 42.), Havanecz (24.), Borbély (52.), Várai (71.), Horváth J. (72.), Ujvári (88.), illetve Orosz M. (85., 11-esből).

KSE Zomba–Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE 6–2 (4–1). Zomba, v.: Kovács L. P. (Maczik M., Málinger Cs.). Gól: Hucker B. (21.), Szabján F. (36.), Kalmár Zs. (41.), Sárközi J. (44.), Domokos Z. (79.), Schumacher D. (82.), illetve Kismester (45.), Fehér A. (72.).

Felsőnána SE–Tamási 2009 FC II 2–9 (2–3). Hőgyész, v.: Czeglédi Cs. (Orsós J., Szakács G.). Gól: Beremenszki (15.), Kovács A. (20.), illetve Goman D. (37., 41., 43., 53., 55., 58., 66., a másodikat 11-esből), Fazekas Á. (60.), Góman Z. (75.).

Dalmandi SK–Regölyi SE 3–6 (1–3). Dalmand, v.: Lengyel S (Kapéter J., Csobot L.). Gól: Orsós I. (23.), Berkes G. (60.), Sánta Zs. (70.), illetve Végh G. (30., 39., 42., 66.), Pájer (61.), Juhász I. (89.).

A Naki SE–Iregszemcsei SE összecsapás elmaradt, mert a találkozóra nem jutott játékvezető. Az összecsapást később pótolják.

Megyei III. osztály, Nyugati csoport

1. Dombóvári LK 17 15 2 0 99–21 47

2. Zomba 17 14 2 1 98–25 44

3. Döbrököz 17 11 3 3 64–25 36

4. Regöly 18 10 3 5 94–33 33

5. Iregszemcse 17 10 1 6 71–35 31

6. Tamási II 17 10 0 7 68–46 30

7. Csikóstőttős 17 6 2 9 46–55 20

8. Nak 16 4 1 11 48–54 13

9. Magyarkeszi 18 4 0 14 47–122 12

10. Dalmand 17 2 1 14 24–113 7

11. Felsőnána (-1) 17 0 1 16 10–140 0

A másik csoportban szezoncsúcsot jelentő 61 találat született a hétvégén.