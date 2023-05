Labdarúgás Nem borult a papírforma, a dunaföldváriak magabiztos győzelemmel ejtették ki a dombóváriakat a kupából. Ugyanolyan magabiztosan nyertek, mint pár hete a bajnokságban, amikor már 4–0-ra is vezettek, s arattak végül 4–2-es sikert.

Igazából három perc alatt döntöttek a Duna-partiak, Gellén Dávid a 20., Fröhlich Roland a 23. percben talált be a hazaiak kapujába, majd előbbi a második félidő közepén végképp eldöntötte a továbbjutás kérdését.

A dunafölváriak legutóbb a 2009/2010-es idényben szerepelhettek a főtáblán, akkor előbb 4–1-re legyőzték hazai pályán a szigetváriakat, majd 2–1-re kikaptak a Harta otthonában, így kiestek.

Most megint mehetnek a főtáblára, de még a dombóváriaknak is van esélyük erre. Az idei évtől ugyanis három csapatot küldhet fel a selejtezőből Tolna vármegye, a két döntős alapból indulhat, s a bronzmeccs győztese is megméretheti majd magát.

Tolna Megyei Kupa, a 2. fordulóban

Dombóvár FC–FC Dunaföldvár 0–3 (0–2). Dombóvár, V: Farkas R. (Szabó P., Hauck Á.).

Dombóvár: Sztropkó – Vörös Á. (Pataki A. 32.), Varga B., Tieger, Martinka (Gombos, 76.) – Párkányi (Hetesi G., 52.), Právics D., Kreizer, Kierdorf (Bán, 88.) – Tóth M., Horváth Á. Vezetőedző: Horváth Zoltán.

Dunaföldvár: Ivancsics – Kónya, Koszó, Hompót D., Kun (Rabi, 76.) – Fröhlich Roland (Márkvárt P., 63.), Dorogi, Horváth A. – Szedmák (Petneházi, 63.), Gellén (Havasi, 67.), Puskás Z. (Godslove, 67.). Vezetőedző: Varga Balázs.

Gólszerzők: Gellén (20., 57.), Fröhlich Roland (23.). Sárga lap: Martinka (43.), Tieger (55.), Horváth Á. (78.), Pataki A. (80.).

Szerdán újabb mérkőzés a főtáblára jutásért

A másik elődöntőben a Bölcskei SE a Bátaszék SE-t fogadja, a találkozó szerdán 17.30 órakor kezdődik. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, amennyiben a rendes játékidő döntetlenre végződik, a csapatok egyből tizenegyesrúgásokkal folytatják, tehát nincs hosszabbítás.