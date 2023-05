A Tolnai Népújság és a Teol.hu közönségszavazásán „Az év sportolója 2022 díjat” egyéni kategóriában kiérdemlő 24 éves válogatott irányító 351 tétmérkőzésen öltötte magára a KSC mezét, ezeken 2878 pontot (333 darab hárompontos) és 1226 gólpasszt jegyzett.

„Hálás vagyok a klubnál eltöltött időért, hogy felneveltek és profi játékost faragtak belőlem; a sok edzésért és munkáért, amit együtt elvégeztünk; a győzelmekért, illetve a vereségekért, amikből tanultunk; a rengeteg örömért, sikerért, amit mind együtt éltünk át. Már a csapat tagja voltam, amikor a Szekszárd a hetedik helyért játszott és akkor is, amikor már a döntőbe jutásért küzdöttünk és elindulhattunk a nemzetközi kupaporondon. Amikor erre az útra gondolok, erre a 18 évre, amióta elkezdtem kosarazni, mosolyognom kell. Hálás vagyok, hogy szüleim minden edzésre elvittek bennünket a testvéreimmel, minden meccsen ott voltak és szurkolnak a mai napig, ők jelentik számomra a legnagyobb motivációt. Hálás vagyok Harsinak (Harsányi Mária – A szerk.), hogy megtanított kosárlabdázni, megtanított küzdeni, harcolni és rengeteg más dologra, ami nemcsak a pályán, hanem az életben is nagyon fontos. Hálás vagyok a csapattársaimnak, akik közül sokan a barátaim, megannyi szép, közös pillanatot éltünk meg együtt. Köszönöm nektek, szurkolóknak, hogy ilyen sokan támogattatok az elmúlt években, veletek együtt felejthetetlen élményeket szereztünk, a sok kislánynak, akik a meccsek után mindig megöleltek és még amikor kikaptunk, akkor is képesek voltak mosolyt csalni az arcomra. Köszönök mindenkinek minden segítséget, akivel együtt dolgoztam, az irodistáknak, edzőknek, stábtagoknak. Köszönöm neked Zseljko a sok munkát, amit befektettél, hogy mindig fejlődjek és előre lépjek, a tudást, amit átadtál, ami által közelebb kerültem a célomhoz, hogy az egyik legjobb legyek. Köszönöm Noémi, Gergő, hogy mindig itt vagytok, bármikor lehet rátok számítani, hiszen egy Család vagyunk. Egyszer még hazatérek és újra felveszem a Szekszárd mezt!” – írja Studer Ágnes búcsúlevelében.

Szabó Noémi, a klub sportigazgatója a klub honlapján többet között úgy fogalmazott, „Az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet. Olyan érzés, mint amikor a szülők féltve nevelgetik, szerető gondoskodással veszik körül a gyermeküket, de már a születésük pillanatában tudják, ha eljön az idő, el kell majd engedniük. Az idő pedig eljött.”