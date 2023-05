Harminckét egyesület 188 versenyzője mérte fel tudását, felkészültségét a Bonyhádon megendezett Felkészülési és Utánpótlás Liga Versenyen. Az AC Bonyhád és a Bonyhádi Sportcentrum rendezésében zajló viadalra érkeztek Békésről, Budaörsről, Budapestről, Diósgyőrből, Dombóvárról, Győrből, Herceghalomról, Kecskemétről, Keszthelyről, Kőszegről, Mohácsról, Pécsről, Salgótarjánból, Szekszárdról, Székesfehérvárról, Szolnokról, Szombathelyről, Tamásiból, Tatabányáról, Tatáról, Veszprémből, és természetesen ott voltak a rendező egyesület legjobbjai is.

Több magyar bajnok, válogatott sportoló is részt vett a versenyen:

Illovszky Dominik (BHSE) ifjúsági Európa-bajnoki 2. helyezett, ötszörös magyar bajnok – szezonális egyéni rekordot futott 100 méteren Bonyhádon.

Kocsis Anna Luca (Szolnoki MÁV-SE) fedett pályás magyar bajnok, az U23-U20 korosztályokban 60 méteren csúcstartó, U20-ban pedig 200 méteren – Bonyhádon 100 méteren állt rajthoz, és szezonális egyéni csúcsot futott.

Rózsahegyi Bori (TSC-Geotech) EYOF győztes távolugrásban – Bonyhádon most 100 métert futott, szintén szezonális rekordot teljesítve.

Gálpál Zsombor (BHSE) többpróbában U20 WB szereplő – most magasugrásban és súlylökésben is szezonális rekordot gyűjtött be.

Németh Miklós Fábián (BHSE – Németh Miklós Olimpiai Bajnok gerelyhajító fia) tízpróba magyar bajnok – Bonyhádon magasugrásban és súlylökésben egyaránt egyéni csúcsot ért el.

Takács Boglárka (BHSE) ifjúsági Európa-bajnoki 2. helyezett, hatszoros magyar bajnok, magyar csúcstartó 100 méteren – Bonyhádon szezonális csúcsot futott.

Szűcs Szabina (BHSE) junior világbajnoki 3. helyezett hétpróbázó, háromszoros magyar bajnok – most magasugrásban szezonális rekordot ért el, súlylökésben pedig a legjobb eredményt tudta felmutatni.

Sorok Klaudia (BHSE) kétszeres korosztályos magyar bajnok gátfutó – Bonyhádon 100 méter gáton szezonális csúcsot futott.

Endrész Klaudia (FTC) válogatott atléta – Bonyhádon szezonális rekordot ért el távolugrásban.

Nguyen Anasztázia (MTK Budapest) olimpikon atléta távolugrásban indult, de sajnos nem volt érvényes ugrása.

A házigazda bonyhádiak kitettek magukért, az ő eredményeik:

Férfiak, 100 m: Lehr Dávid (2005) 11.73 – egyéni csúcs, Dejonghe Yarne Simon (2006) 12.63 – idei legjobb eredménye, Maros Kristóf (2007) 13.00 – egyéni csúcs, Lantos Balázs Soma (2008) 13.08 – egyéni csúcs

300 m: Tanai Gergely (2010) 45.80 – egyéni csúcs

600 m: Plózel Máté (2008) 1:40.20 – egyéni csúcs

400 m gátfutás: Kajtár Kristóf (2007) 1:02.16 – egyéni csúcs

Magasugrás: Fábián Gergely (2005) 1.85 – egyéni csúcs, Sántha Balázs (2008) 1.45, Hucker Olivér (2009) 1.35, Noé Benedek (2010) 1.30

Távolugrás: Fábián Gergely (2005) 6.21 – egyéni csúcs, Maros Kristóf (2007) 5.21 – egyéni csúcs

Nők, 100 m: Varga Sarolta (2004) 13.16, Ömböli Adél (2008) 13.90 – egyéni csúcs, Nagy Dorka (2008) 14.52

300 m: Palkó Panna (2009) 48.41 – egyéni csúcs, Bechtel Blanka Emma (2010) 51.20 – egyéni csúcs

Magasugrás: Győrfi Liza (2008) 1.40 – egyéni csúcs, Radóczi Lotti Kata (2008) 1.30

Távolugrás: Varga Sarolta (2004) 5.39 – idei legjobb eredménye, Ömböli Adél (2008) 4.46, Győrfi Liza (2008) 3.98 – egyéni csúcs, Takács Barbara Ágnes (2010) 3.89 – idei legjobb eredménye

Súlylökés: Róczó Réka (2005) 7.54 – egyéni csúcs

Súlylökés: Gyöngyösi Lili (2008) 8.10