A legutóbbi három bajnokija közül kettőt közvetlen riválisa ellen játszotta Bognár György együttese, de amíg a Debrecen ellen gól nélküli döntetlent ért el, addig a Puskás Akadémiától (0–2) és az akkor még kiesés ellen küzdő Mezőkövesdtől kikapott (1–6). Ezzel kicsúszott a paksiak kezéből a kontroll, már ami a bajnoki érmet illeti. Hogy maradjon még reményük erre, péntek este nyerniük kell Zalaegerszegen.

A kupagyőztes kék-fehérek számára már tét nélkül bír a mérkőzés, a kilencedik helynél lejjebb nem csúszhatnak, három ponttal viszont két pozíciót javíthatnának. Az atomvárosiaktól szezon végén távozó ifjabb Bognár György reméli, éremmel a nyakában hagyja el a klubot – ahogy tette tavaly májusban Magyar Kupa-ezüstéremmel –, és veszi át az NB III-as Budaörs irányítását.

Az atomvárosiaknak a dobogóhoz nem elég három pontot szerezniük az ZTE Arénában, de akkor legalább úgy hajthatják álomra a fejüket, hogy az utolsó fordulóban minden tőlük telhetőt megtettek ennek érdekében. A bronzéremhez az is kell, hogy szombaton a Debrecen vereséget szenvedjen hazai pályán a Nebojsa Vignjeviccsel jó hajrát futó újpestiektől, míg a Puskás Akadémia ne nyerjen otthon a bennmaradásért küzdő Budapest Honvéd ellen.

A Zalaegerszeg és a Paks egymás elleni bajnoki múltjában nyolc olyan eredmény született, ami most a zöld-fehéreknek kedvezne, ebből négy a legutóbbi öt találkozón. Ahogy a márciusi, hazai bajnokin, úgy most is szükség lenne egy gyors Varga-gólra, de az újabb válogatott meghívót kapó (leendő) gólkirály a legutóbbi három fordulóban nem talált be. Ilyen sorozatra kétszer is volt példa a szezonban, négy mérkőzéses gólcsendre viszont nem...

OTP Bank Liga, 33. forduló

Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC

ZTE Aréna, péntek, 20.30 óra. Tv: M4 Sport