A mezőkövesdi vereség ellenére bíztak kedvenceikbe a paksi szurkolók, akik szinte egyöntetűen úgy gondolták, a 6–1-es vereség csak apró kisiklás volt. Bizakodtak is a szimpatizánsok, hogy a több játékos szerint is „az év meccse” után sikerül megőriznie Bognár György csapatának a harmadik helyet a tabellán az utolsó forduló előtt, ami azt jelenti, hogy a Puskás Akadémiát kipöcköli a bronzéremért folyó csatából.

Nemcsak a tabellán, vagy éppen emiatt a két vezetőedző is külön párharcot vívott a kezdőcsapatok összeállításakor. Az NB I-es edzők között a leghosszabb ideje regnáló Hornyák Zsolt védekezőbb típusú szárnyvédőknek szavazott bizalmat, míg Bognár György négy helyen is változtatott a mezőkövesdi kezdőhöz képest. A megsérült Kádár Tamást a fiatal Vas Gábor váltotta, de Kovács Nikolasz, Windecker József és Böde Dániel is jobban beleillett a a taktikába.

Az első komoly helyzet a 8. percben Lamin Colley előtt adódott, a felcsútiak csatára testi erejét kihasználva rázta le magáról Kinyik Ákost, de az érkező Vasnak sikerült annyira megzavarnia a gambiait, hogy lövésébe ne tudjon kellő erőt és irányt adni. Azt a nyíltsisakos küzdelmet, ami a két csapat egymás elleni mérkőzéseit a közelmúltban jellemezte, ezúttal nem lehetett felfedezni, a rengeteg szabálytalanság (félóra játék után 10 paksi és 7 felcsúti) töredezetté tette a játékot. A mesterlövészek listáját 26 találattal vezető, de két mérkőzés óta gólképtelen Varga Barnabást és az élvonalbeli mezőny legeredményesebb játékosát, Böde Dánielt becsülettel keresték labdákkal a társak, de Patrizio Stronatiék levették őket a pályáról.

A kemény és fizikális, de kaput eltalált lövés nélküli első félidő a paksi edzőnek tetszett kevésbé, a szünetben Kovácsot az egyértelműen támadóbb szellemű Sajbán Máté váltotta. Három perc játék után az ő nagy bedobása találta meg Bödét, akinek csúsztatása után Varga fejelt kapu fölé. Az utolsó fél órára Hahn Jánost és Skribek Alen is lehetőséget kapott, de a mérkőzés első komolyabb helyzete a szintén csereként beállt Komáromi György előtt adódott a 64. percben, de ziccerét az addig munka nélküli Nagy Gergely bravúrral védte. Jakub Plsek fejesénél már a paksi kapus is verve volt (0–1), ami után kétségbeesve ment volna előre a Paks, de vendégek egy kontra után lezárták a rangadót. A zöld-fehérek így vereséggel köszöntek el a hazai pályától erre az idényre.

Sikerével a Puskás Akadémia fellépett a dobogó harmadik fokára, előnye két pont a negyedik Pakssal és az egy meccsel kevesebbet játszó, szombaton a bajnok Ferencváros vendégeként pályára lépő Debrecennel szemben. Az utolsó fordulóban a PFC Zalaegerszegre utazik, a felcsútiak a Budapest Honvédot, a DVSC az Újpestet fogadja.

OTP Bank Liga, 32. forduló

Paksi FC–Puskás Akadémia 0–2 (0–0)

Paks, 2612 néző. V.: Bognár G. (Georgiou, Garai)

Paks: Nagy G. – Szélpál, Kinyik, Vas – Kovács N. (Sajbán Máté, a szünetben), Windecker (Bőle, 77.), Balogh B. (Skribek, 61.), Papp K., Szabó J. – Böde (Hahn, 61.), Varga B. Vezetőedző: Bognár György

Puskás Akadémia: Markek – Szolnoki, Golla, Stronati – Bartolec (Plsek, 69.), Baluta, Batik, Favorov (Levi, 91.), Brandon – Gruber (Komáromi, 57.) – Colley (Corbu, 69.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gólszerző: Plsek (76.), Corbu (94.)

Sárga lap: Papp K. (15.), Kovács N. (26.), illetve Batik (12.), Golla (74.)