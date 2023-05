Férfi NB II, Dél-nyugat, 21. forduló

NEKA U23–Hőgyészi SC 30–25 (12–12)

Balatonboglár, 80 néző. V.: Cseszregi, Sörös Cs.

Hőgyész: Szente – Teimel 2, Nyitrai 5 (1), VOJKOVCS GY. 8 (3), Vald 5 (1), Szakcsi 2, Gadányi. Csere: Farkas G. (kapus), Szabó T., PENCS 3, Kovács L., Széles. Edző: Bán Tamás

Kiállítások: 10, illetve 10 perc.

Hétméteresek: 2/2, illetve 6/4.

Igazi jobbszélső nélkül utaztak Balatonboglárra a hőgyésziek, akiknél így a gyorsindításos gólok száma is lecsökkent. Nem is kezdtek jól a vendégek (6. perc: 4–1), de a félidő közepén elkapott jó sorozattal sikerült a fordítást (8–9). A rengeteg eladott labda és kimaradt ziccerek ellenére sokáig tartotta az egy-két gólos különbséget Bán Tamás együttese, mely 19–17-es vezetésnél két hetest is rontott, ami fordulópont volt a mérkőzésen. Vereségével már a csömöriek kezében van a Hőgyész sorsa.

Bán Tamás: – Néhány játékosomnak el kell gondolkodni az ezen a mérkőzésen nyújtott teljesítményén.

A bajnokság állása