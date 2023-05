Ilyen még nem volt, de most már ez is megtörtént. Ifjabb Ficza Ferenc rajthoz áll a Nyírádon megrendezett Európa-bajnoki futamon, s ha nem tol ki vele a technika ördöge, ki tudja, hogy milyen jó eredményt ért volna el. De sajnos most az égiek nem segítettek, pedig a balszerencsés indulás után igencsak kezdett melegedni az a bizonyos pite.

Ifjabb Ficza dolgát nem könnyítette meg, hogy csak az utolsó pillanatokban állt össze az EAK M-Sport műhelyében a teljesen új Suzuki S1600-as, így pénteken egy méternyit sem tudtak tesztelni. Aztán jött egy elektronikai hiba, az autó négyezres fordulatszámnál letiltott, így a szombati első előfutamban csak a tizedik helyet tudta megszerezni a 26 éves pilóta. Szerencsére a csapat estére megtalálta a hibát, és a vasárnapi napnak már újult erővel vághatott neki a ralikrosszban tavaly aranyérmes Ficza.

Vasárnapra egész jól belejöttek, de aztán beütött a krach és befejeződött Ficza versenye (beküldött kép)

„Nagyon jól sikerültek az előfutamok két negyedik és egy harmadik helyet sikerült elhoznunk – emlékezett vissza a szekszárdi pilóta. – Aztán az elődöntőben az első két kanyar után felkapaszkodtam a második helyig, s ki tudja, mi történt volna, ha hátulról nem löknek ki a pályáról. Visszaestem hatodiknak, de jött az új rajt, amiben ismét feljöttem másodiknak, így a döntőben a második sorból indulhattam.”

„Nagyon jól indult az is, de aztán kitört az autó jobb első kereke és falnak csapódtam... – folytatta. – Sajnos így vége lett a hétvégémnek, és szomorú vagyok amiatt, hogy nem tudtam jó eredményt elérni. Annak viszontnagyon örültem, hogy ismét nemzetközi mezőnyben indulhattam, nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért az EAK M-Sportnak” – zárta Ficza.