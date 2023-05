Duplázott, s ami szintén fontos, helytállt hétvégén a zombai krosszpálya. Szombaton a Classic Motocross Országos Bajnokság és Kupasorozat harmadik fordulóját rendezték a község határában található versenypályán, vasárnap pedig a Dél-MX sorozat indulói róhatják a köröket. Pedig a szombati nap esős időszaka megnehezítette a szervezők dolgát, a csapadék átrendezte a talajt, s gyakorlatilag a nulláról kellett újratervezni a nyomvonalat.

„Hiába locsoltuk a pályát, a későbbi szeles idő szárította a talajt, emiatt némi por keletkezett, de az élvezeti értékből ez mit sem vont le. Ismét jó versenyeket láthattak a kilátogató nézők, az oldtimer szakág színe-java megjelent Zombán – értékelte a közel nyolcvan indulóval rendezett fordulót Langer József főszervező, aki maga is motorra pattant. – Egy 1986-os Hondával álltam rajthoz, és ahogy Monoron az első fordulóban, úgy most is megnyertem a kategóriámat. A hódmezővásárhelyi futamot kihagytam, de a kiírás értelmében a versenysorozat két legrosszabb helyezését nem számolják, így még esélyem lehet a bajnoki címre” – fogalmazott az EVO kategória győztese, aki július 8-i Európa-bajnokságra készül.

A verseny díszvendége Gyurászik László motokrossz legenda, az 1970-es és 1980-as évek egyik kiemelkedő alakja volt, aki a díjátadón működött közre. A hatszoros magyar bajnoktól vehette át bronzérmét a Dél MX Motorsport Egyesület versenyzője, Raczky Balázs is, aki Millenium EVO kategóriában (1991 és 1997 között gyártott motorok) állt rajthoz.

Vasárnap az évek óta megszokott, kiváló motokrosszos légkör vette körbe a zombai pályát, ahol a fiataloktól a szeniorokig mindenki megtalálható volt. A pünkösdi rendezvények miatt az indulók létszáma elmaradt a korábbiaktól, de nyolcvannégy versenyző így is megjelenet a Dél MX sorozat második állomásán. A bonyhádi Matuschek Zalán, a bátaszéki Balogh Gábor és a bogyiszlói Kosztolányi Dezső megnyerte kategóriáját.

Fotó: Gráf Orsolya

Klasszikus Motokrossz Bajnokság és Kupasorozat, 3. forduló, Zomba

Millenium EVO: 1. Kovács Zoltán, 2. Szabolcs Attila, 3. Raczky Balázs (Dél MX Motorsport Egyesület)..., 5. Kisgyörgy Zoltán (Dél MX). EVO: 1. Langer József (Dél MX), 2. Várszegi Zsolt, 3. Komáromi Sándor..., 16. Cservenka Gábor (Dél MX). Classic: 1. Gáspár Csaba, 2. Szenft Márkus, 3. Nagy István. Twin Schock: 1. Michal Zicha (cseh), 2. dr. Czompa Attila, 3. Hullé László. 60+: 1. Tápai Zoltán, 2. Wolf Ferenc, 3. Wimmer Sándor. Super EVO: 1. Paitz Miklós Nándor, 2. Czvik István, 3. Lajos Gyula. Junior: 1. Hrabovszki Martin, 2. Klippel Péter, 3. Ujszászi Dávid..., 8. Sajó Zsolt (Dél MX).

Dél MX sorozat, 2. forduló, Zomba

Kezdő: 1. Sasvári Márk, 2. Poór Márk, 3. Sörös Milán..., 5. Bogáncs Viktor (Harc). Amatőr MX1: 1. Perna Márton, 2. Keresztes László (Dél MX Motorsport), 3. Perna Bence. MX2: 1. Matuschek Zalán (Bonyhád), 2. Rábl Zénó, 3. Csóti István. Hobby MX1: 1. Raczky Balázs (Dél MX), 2. Szirovicza Antal (Dél MX), 3. Matos János. MX2: 1. Ligeti Milán, 2. Nagy Vivien Alexa, 3. Kovács István. Haladó MX1: 1. Balogh Gábor (Bátaszék), 2. Dósa Döme, 3. Kiskoreny Roland, 4. Csiki Marcell (Szekszárd). MX2: 1. Borbás Balázs, 2. Sipos Márton (Pincehely), 3. Nagy Gábor, 4. Csiki Marcell (Szekszárd). Open: 1. Makovec Zeliko (szlovén), 2. Sallai Gábor. Szenior Extra: 1. Bostjan Gyergyek (szlovén), 2. Langer József. Szenior Veterán: 1. Kosztolányi Dezső (Bogyiszló), 2. Dusan Gyergyek (szlovén), 3. Franz Malits (osztrák). Women Open: 1. Vörös Nóra (Dél MX), 2. Nagy Evelin Gabriella, 3. Havasi Linett. 65 ccm: Virág Petrik (Dél MX). 85 ccm: 1. Leszkovics Vince, 2. Vörös Ákos (Dél MX), 3. Király Levente.