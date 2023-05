Másodszor is búcsút int az atomvárosnak ifjabb Bognár György, a Paksi FC másodedzője, hogy nyártól az NB III-as Budaörsöt irányítsa. A 35 éves szakember édesapjával, Bognár Györggyel előbb 2020 szeptemberében érkezett a tolnai csapathoz, majd a szezon végén távoztak onnan, hogy idén februárban visszatérhessen a zöld-fehérekhez.

„Nagyon jól éreztem magam Pakson, és amikor az idén apuval visszatértünk, egyúttal haza is jöttünk. Már az első etapban kiválóan alakult itt az életem, majd a jelenlegi szezonban is mindenki barátként fogadott a klubháztól a városig. Igazán megszerettem Paksot és a város futballközegét, nagyszerű hely – fogalmazott ifj. Bognár György a klub honlapján. – Előbb-utóbb azonban szerettem volna a saját lábamra állni, vezetőedzőként dolgozni, most adódott egy lehetőség és úgy éreztem, élnem kell vele. Életem másik meghatározó helye Budaörs, ahol korábban fociztam és másodedzőként is dolgoztam már az NB II-ben. Az utolsó, zalaegerszegi mérkőzésünk után búcsúzom a csapattól, de két dolgot remélek: hogy nem örökre, továbbá, hogy úgy alakulnak majd a dolgok, hogy végül mi leszünk a bronzérmesek.”

Az atomvárosiak dobogós helyezéséhez az kell, hogy pénteken három ponttal távozzanak a Magyar Kupa-győztes Zete otthonából, majd szombaton a Debrecen vereséget szenvedjen hazai pályán az Újpesttől, a Puskás Akadémia pedig otthon ne nyerjen a kiesés ellen harcoló Budapest Honvéd ellen.

A Budaörs a 2021/2022-es szezonban búcsúzott az NB II-től, a múlt héten véget ért szezont a 9. helyen zárta Bekő Balázzsal a húsz csapatos NB III Nyugati csoportjában.