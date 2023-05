A diák B korcsoportban három ASE-s érem született. Magyar-Jankovics Rebeka a szokottnál egy kategóriával feljebb indult, de ott is aranyérmes lett. Három ellenfelét egyaránt ipponokkal győzte le, legnagyobb fegyvereit a ledöntést és a csípődobást alkalmazva. Ugyanebben a súlycsoportban Dallos Petra is nagyokat csatázott és végül ő is a dobogóra tudott lépni. Kalmár-Appelt Áronnak kevés hiányzott a döntőbe jutáshoz, de a bronzéremnél már nem hibázott. Liptai Ákos nagy küzdő, már csak egy kicsi hiányzik neki az éremszerzéshez, ezúttal hetedik helyen végzett.

A Diák A-s lányok között Kiss Dalma Klára és Ulbert Lujza lehengerlő dzsúdóval hódították el a diákolimpiai aranyérmet. Ha lehet, még meggyőzőbb volt Vajna Csongor, akinek ezen a versenyen senki nem tudta megnehezíteni a dolgát és szintén első helyezett lett. Ebben a korosztályban még Braun Sára negyedikként, Hernádi Gergely és Farkas Levente pedig a hetedik helyen végzett.

Az Atomerőmű SE csapata a három korosztályt (A, B, C) magába foglaló összesített éremtáblázaton négy aranyának, két bronzérmének és pontszerző helyeinek köszönhetően az első helyen végzett.

Eredmények. Diák B. I. hely Magyar-Jankovics Rebeka (-40 kg), III. hely Dallos Petra (-40 kg). III. hely Kalmár-Appelt Áron (-41 kg).

Diák A. IV. hely Braun Sára (-38 kg), I. hely Kiss Dalma Klára (-41 kg), VII. hely Hernádi Gergely (-45 kg), VII. hely Farkas Levente (-49 kg), I. hely Vajna Csongor (-54 kg), I. hely Ulbert Lujza (+56 kg).