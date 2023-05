– Korábban több lovas találkozót is szerveztünk már, és több helyi is elkezdett komolyabban foglalkozni a fogathajtással - versenyszerűen, ezért úgy gondoltuk itt az ideje elhozni egy ilyen kaliberű versenyt Cikóra is – tájékoztatta lapunkat Kajtár János szervező, majd hozzátette: az esemény a sportpályán zajlott, a huszonöt jelentkezőből a rossz idő miatt sajnos csak tizenhatan jöttek el.

Érkeztek versenyzők Paksról, Tolna-Mözsről, Ozoráról, Hidasról és sok helybéli is indult. Különböző kategóriákban indulhattak a fogahajtók, a díjakat Zsalakóné dr. Studer Krisztina, a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási hivatalvezetője adta át. Külön kiemelném a verseny legfiatalabb indulóját, aki Csincsi Bendegúz volt. Egyedül induló tíz éven aluli volt a kisfiú, aki bemutató hajtáson egy póni kettes fogattal indult az édesapja segítségével. Nagyon örültünk neki is és természetesen minden indulónak, akik a rossz idő ellenére is eljöttek a versenyre.

Egyedüli indulóként első helyezett póni kettes fogattal: Böller Péter

C kategória nagy egyes fogat:

I. helyezett: Ritetz Péter - Dombóvár, II. helyezett: Kajtár Gábor- Cikó, III. helyezett: Fodor Zsolt - Hidas

C kategória nagy kettes fogat:

I. helyezett: Bagdi Dominik István - Paks, II. helyezett: Bíró Nimród - Paks, III. helyezett: Nagy Péter - Tolna-Mözs

D kategória nagy kettes fogat:

I. helyezett: Rikk József - Paks, II. helyezett: Gazdag Judit - Paks, III. helyezett: Szentes Éva - Cikó