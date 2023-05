A nyári világversenyek szempontjából fontos válogatóversenyt rendeztek hétvégén Szolnokon, ahol az ifjúsági korosztály teljes eredménysorát figyelembe veszik majd a közelgő viadalokra hirdetett keretekbe. Kiválóan vette az idény első akadályait Juhász István, az Atomerőmű SE fiatalja mindegyik számában a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. A tavaly két ifjúsági világbajnoki címet szerző madocsai kenus egyesben és párosban dunavarsányi társával, Lugosi Gergellyel is verhetetlen volt az olimpiai számot jelentő 500 és 1000 méteren.

„A tájékoztatón is jónak tűnt már az összetérdelés, ezért akartunk most is megpróbálni és szerintem elég jó döntés volt. A nemzetközi versenyeken még nem igazán gondolkozunk, sokat kell még edzenünk, hogy megnyerjük a második válogatót is. Majd utána gondolkozunk ezen” – fogalmazott a honi szövetség oldalán Juhász István.

Szintén fontos válogató volt a szolnoki a női kajakosok számára, ahol Pupp Noémi volt érdekelt. A müncheni Multisport Európa-bajnokságon tavaly 1000 méteren aranyérmet szerző paksi kiválóság K-1 500 méteren hatodik lett, Fojt Sárával párosban pedig ugyanezen a távon ezüstérmet szerzett a verseny előtt toronymagas esélyesnek számító Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara egység mögött.

Eredmények

Női felnőtt K1, 500 méter: 1. Csipes Tamara 1:58,778..., 6. Pupp Noémi 2:00,106 perc. K2, 500 m: Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara 1:45,628, 2. Fojt Sára (Kovács Katalin Akadémia), Pupp Noémi 1:47,170 perc.

Férfi ifjúsági C1, 1000 méter: 1. Juhász István 4:26,272, 2. Szarka Krisztián (Szeged) 4:28,664, 3. Szöllősi Tamás (Újpest) 4:31,412 perc. C2, 1000 m: 1. Lugosi Gergely István (Dunavarsány), Juhász István Dávid 3:54,927, 2. Szegi Zsombor (Tiszaújváros), Soltész Péter (Tokaj) 3:57,787, 3. Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász (Újpest) 4:05,953 perc. C2 500 m: 1. Lugosi Gergely István, Juhász István Dávid 1:47,465, 2. Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász 1:48,729, 3. Nagy Zakariás (Győr), Szarka Krisztián (Szeged) 1:52,195 perc. C1, 500 m: Juhász István Dávid 2:00,00, 2. Szarka Krisztián 2:01,014, 3. Lugosi Gergely István 2:02,186 perc.