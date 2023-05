„Ez a realitás, az NB III Közép csoport legjobb csapatával játszottunk – tekintett vissza az Iváncsa KSE otthonában 4–1-re elveszített hétvégi bajnokira a majosiak vezetőedzője. – Ettől függetlenül az első félidőben nagyon mérges voltam, mert asszisztáltunk a hazaiak játékához. Minőségben és mennyiségben is keveset futottunk, nem vettük fel az embereket. Nem véletlenül cseréltem négyet a szünetben, és kicsit helyretettem a srácokat az öltözőben.”

„Más fokozatban mentünk ki a folytatásra, tudtunk is szépíteni, voltak lehetőségeink, nagy volt a kontraszt a két félidő között. Gratulálok az Iváncsának a győzelemhez! Szeretném hangsúlyozni, hogy még nincs vége a bajnokságnak és az utolsó két fordulóban is elvárom a játékosoktól, hogy a maximumra törekedjenek! Ezt a következő szezon szempontjából is megkövetelem” – tette hozzá Kardos Ernő.

A majosiaknak egy idegenbeli és egy hazai meccsük lesz még a szezonban. A mostani hétvégén szabadnapos lesz Kardos Ernő alakulata, amely május 14-én az Újpest II otthonában vendégszerepel, majd pedig május 21-én a Ceglédi VSE-t fogadja.

NB III., Közép csoport, az állás

1. Iváncsa 31 25 1 5 77–29 76

2. Hódmezővásárhely 32 22 5 5 62–28 71

3. ESMTK 32 18 8 6 55–24 62

4. MTK Bp. II 31 16 5 10 62–34 53

5. PTE-PEAC 31 15 6 10 45–30 51

6. Bp. Honvéd II 31 15 6 10 47–44 51

7. Ferencváros II 31 15 4 12 53–41 49

8. Dunaújváros 31 14 6 11 63–44 48

9. Újpest II 31 14 2 15 37–52 44

10. Paksi FC II 31 11 10 10 54–47 43

11. Monor 31 12 6 13 53–45 42

12. Szekszárd 32 10 7 15 32–45 37

13. Majos 32 10 6 16 33–48 36

14. Kecskemét II 32 10 5 17 40–60 35

15. Szolnok 31 9 8 14 40–49 35

16. Dabas 32 7 5 20 25–64 26

17. Cegléd 31 7 3 21 34–74 24

18. Bánk (-4 p.) 31 5 1 25 26–80 12

A Balassagyarmat visszalépett.

A Makó visszalépett.