Nem emlékszünk rá, hogy mostanában lett volna kettős rangadó Tolnában. Vasárnap azonban lesz, ráadásul nem kis téttel bírnak ezek az összecsapások. A mórágyi pályán előbb 16 órától a házigazda Mórágyi SE a Faddi SE-vel csap össze a megyei II. osztályú bajnokság 24. fordulójában, majd pedig 18 órától a Bátaszék SE méri össze erejét a Bonyhád VLC-vel az AutóCity megyei I. osztály 25. körében.

Mindkét párban komoly tétre megy a játék: a mórágyiaknak mindenképpen győzniük kell, ha életben akarják tartani így is halovány esélyeit a bajnoki címre, a faddiaknak pedig azért kellenek a pontok, hogy ott maradhassanak a dobogón. A vendégek várják jobb hangulatban a meccset, köszönhetően annak, hogy egy hete a szomszédvári rangadón 5–1-re lelépték a Tolna VFC-t, a mórágyiaknak ugyanakkor nem hozott sikerélményt a legutóbbi kör, hiszen bár korán vezettek, végül 3–1-re kikaptak a Nagymányoki SE-től az aranyrangadón.

A hazai pálya előnye a mórágyiak sikerét ígéri, hiszen saját közönségük előtt kilenc meccsükből egy döntetlen és egy vereség mellett hetet megnyertek, a faddiak ugyanakkor idegenben nem túl acélosak (igaz, nem is rosszak), három győzelem, négy döntetlen és két vereség a mérlegük. A két együttes őszi meccse 1–1-es döntetlennel zárult, akkor Szatmári Péter korai góljára Pozsár Dominik válaszolt.

Régi Dominikék (a labdával) a faddiakat látják vendégül

Fotó: Makovics Kornél

Sokat nem fog pihenni a pálya, hiszen a lefújás után nem sokkal máris jön az AutóCity megyei I. osztály rangadója, a bronzra hajtó Bátaszék SE az aranyérem megszerzésében reménykedő Bonyhád VLC-t fogadja. A pályaválasztónak ez lesz az utolsó meccse az idényben, így nyilván kettőzött energiával harcol majd a győzelemért. Ha nyernek, három ponttal meglépnek a most még harmadik, de a szezont múlt héten befejező Dombóvár FC-től, s már csak a Bölcskei SE-nek lesz esélye arra, hogy letaszítsa őket onnan.

Nem is rosszak Buzás Attila csapatának esélyei, pár napja ugyanis nagyon elverték a Bonyhád VLC-t a Tolna Megyei Kupában. Az 5–2-es siker több volt, mint meggyőző, ráadásul így most azzal is büszkélkedhetnek Héhn Ferencék, hogy a dunaföldváriak mellett csak nekik sikerült ebben az idényben legyőzni a bonyhádiakat. A völgységieket érezhetően sokkolta a vereség, mert a legutóbbi hétvégén csak egy 94. percben befújt tizenegyessel (az interneten megy is az üzengetés a szurkolók között) tudták legyűrni a dombóváriakat. Sárai György alakulatának nem szabad hibáznia, de az arany sorsa így sem a saját kezükben van.

A szezon eddigi két bajnokiját a Bonyhád nyerte: előbb, még Bátaszéken 3–1-re nyertek, Rozgonyi Erik találatára Sebestyén Norbert, Kvanduk József és Cseh Tibor válaszolt, majd pedig saját pályájukon 7–1-es sikert ünnepelhettek, Deli Dániel duplázott, Sütő Endre, Királyházi Bence, Major Péter, Cseh Tibor és Ágics Péter talált még be, a bátaszéki becsületgólt Lerch Marcel jegyezte.

A mórágyi focivasárnap programja

Megyei II. osztály, a 25. fordulóban. Mórágyi SE–Faddi SE 16 óra.

AutóCity megyei I. osztály, 25. forduló: Bátaszék SE–Bonyhád VLC 18 óra.