Mindössze hat mezőnyjátékossal volt kénytelen elutaznia a Tolna-Mözsnek a mindent eldöntő harmadik mérkőzésre, de a vendégek már azzal elérték a céljukat, hogy még egyszer visszamehettek Debrecenbe ki-ki meccset játszani a címvédővel, aki ellen az első félidő közepén Bajcsy Krisztina találatával megszerezték a vezetést. A tolnai mérkőzés játékát ezúttal nem tudta megközelíteni Reveland Zoltán együttese, de ez összefüggött a meghatározó játékosok, a csapatkapitány Szalkai Kitti és Krascsenics Petra hiányával. Ezt viszont kompenzálni tudták a küzdeni akarással, s bár elkerülhető gólokat kaptak, így is megvolt a lehetőségük a döntetlenre. Ez azonban nem jött össze, így az előző szezonhoz hasonlóan most is a bronzéremért küzdhetnek a tolnaiak.

„Kettős érzések kavarognak bennem. Egyrészről rendkívül büszke vagyok a lányokra, akik ezúttal is bebizonyították, hogy igazi sportemberek. Ennek a DEAC-nak, ilyen lehetőségekkel, a fél válogatottat a soraikban tudva, a válogatott másodedzőjével vért kellett izzadniuk, hogy túllépjenek rajtunk. Ez a mi dicséretünk. Másrészről szomorú vagyok, hogy a mindent eldöntő mérkőzésre ilyen helyzetbe kerültünk. Kíváncsi lettem volna, hogy teljes kerettel mire vagyunk képesek, biztos vagyok benne, hogy akkor most másról beszélnénk. Sajnálom, hogy így alakult ez a párharc, mert a tavalyi évhez képest most reális esélyünk lett volna döntőt játszani” – nyilatkozta Reveland Zoltán, a tolna-mözsiek edzője.

A kupában vágnának vissza a Debrecennek

Hétvégén ismét Debrecenbe utazik Reveland Zoltán csapata, ott rendezik ugyanis a Magyar Kupa négyes döntőjét. A szombati elődöntőben, 10.30 órakor a Budaörssel találkoznak a tolna-mözsiek, a másik ágon 13 órától DEAC–TFSE mérkőzést rendeznek a Főnix Arénában. A döntőt vasárnap 12 órakor játsszák.

NB I, elődöntő, 3. mérkőzés

DEAC–2F-BAU Tolna-Mözs 2–1 (2–1)

Debrecen, v.: Szűcs L. (Forgács, Takács I.)

DEAC: Torma – Tóth N., Üveges, Fülöp D., Horváth V. Csere: Kopjári, Hardon, Csepregi, Pócsik, Nagy A., Gajzágó, Czégény, Tóth A. Edző: Quirikó Vivien

Tolna-Mözs: Deczki – Wiesner, Bajcsy, Kiss G., Nagy N. Csere: Sajabó, Nagy-Györgyné Horváth. Edző: Reveland Zoltán

Gólszerző: Csepregi (15.), Fülöp D. (20.), illetve Bajcsy (11.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1, a DEAC javára

A másik ágon a TFSE szintén 2–1-es összesítéssel múlta felül a Budaörsöt, így a tolna-mözsiek utóbbi csapattal mérkőzik meg a bronzéremért. A szintén két győztes meccsig tartó párharc első találkozóját a május 13-i hétvégén idegenben játsszák Bajcsy Krisztináék, a tolnai találkozót egy héttel később rendezik.