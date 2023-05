Nikosz az U17-eseknél párosban lett aranyérmes, mégpedig a legjobb hazai utánpótlásversenyző, Szántosi Dávid oldalán. A fináléban Lei Balázst és Varga Botondot (Ambrus Akadémia, High Life) győzték le simán, 3:0-ra. Fölényüket mutatja, hogy mindegyik párost sima 3:0-val múlták felül.

Nikosz egyéniben két dunakeszi versenyzőt, Lovas Csongort, majd pedig Lindner Zétényt búcsúztatta, előbbit 3:0-ra, utóbit 3:1-re verte. A négy küzé kerülésért Vörös Balázst (KSI) 4:0-val lépte le, Lei Balázstól azonban nagy meccsen, 3:2-re kikapott, így a szintén KSI-s Cseri Ádámmal egyetemben a harmadik helyen végzett. A győzelmet Szántosi szerezte meg, miután simán, 4:0-ra megnyerte a döntőt.

Vegyespárosban is jutott egy bronz Kizakisz Nikosznak, aki a Statisztikában játszó Dohoczki Nórával állt asztalhoz, és egészen az elődöntőig menetelt. Ott azonban 3:2-re kikaptak Varga Botond Zoltántól (High Life) és Barcsai Sophie-tól (Statisztika). A győzelmet itt is Szántosi szerezte meg, miután a statisztikás Molnár Kendrával a finálét is behúzta, szintén simán, 3:0-val.