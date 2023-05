Mint arról beszámoltunk, fontos mérkőzésen maradtak pont nélkül Szombathelyen a szekszárdiak, akik 3–1-es vereségükkel nehéz helyzetbe került a bennmaradást illetően.

„Jól kezdett a csapat, de egy hiba után ellenfelünk jutott vezetéshez. Ez őket felhozta, minket pedig visszavetett. Félidőben rendezni próbáltam a sorokat, nem volt különösebb probléma, erre a második félidő első percében újabb hiba és már 2–0. Ebben az időszakban nagyon leült a csapat, jött is a harmadik gól. A cserék jól szálltak be a mérkőzésbe, mindent egy lapra feltéve elkezdünk támadni. Jött is a szépítés, ami után gyorsan még egy ziccerünk volt, de sajnos kihagytuk. Nagyon jól küzdött a csapat, büszke vagyok rájuk, de az ilyen egyéni hibákat ki kell javítani az utolsó mérkőzésre, ahova várjuk szurkolóinkat, hiszen ha nem is sok, de még mindig van esélyünk a bennmaradásra” – értékelte a mérkőzést portálunknak Micskó Márk.

Az utolsó fordulóban, szombaton a Szekszárdnak győznie kell hazai pályán a Diósgyőr ellen (kezdés: 16 óra), emellett a – Szegeden 3–2-es vereséget szenvedő – Kelennek pontokat kell veszíteni a sereghajtó Újpest ellen, hogy a sárga-feketék megőrizzék első osztályú tagságukat.

Simple Női NB I, 21. forduló

Haladás Viktória–Szekszárdi WFC 3–1 (1–0)

Szombathely, v.: Németh D. (Révész Cs., Fontányi L.)

Gólszerző: Nagy D. (11.), Sweatman (47.), Horti (55.), illetve Ezer A. (67.)