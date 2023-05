A közelmúltból jól ismert ellenféllel kezdett a katari fővárosban Gercsák Szabina, akire az első fordulóban az a Fidan Ogel várt, akivel a legutóbbi, márciusi antalyai Grand Slamen is találkozott. Ahogy akkor még miskolciként versenyző magyar dzsúdós, úgy most már az Atomerőmű SE színeit képviselve is túljutott török ellenfelén. A 26 esztendős klasszis 3 perc 7 másodperc alatt előbb egy vazaarit, majd egy ippont hajtott végre nála öt évvel fiatalabb ellenfelén, utóbbi mozdulat a mérkőzés végét jelentette.

Gercsák Szabinára a második fordulóban a világranglista 8. helyén álló német Miriam Butkereit vár.