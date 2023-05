Egy éve egészen a dobogó második fokáig verekedte magát az Atomerőmű SE a pécsi kadett döntőben, ahol csak a házigazda NKA Péccsel szemben adta meg magát. Most egy korosztállyal feljebb, az U18-asoknál mutathatják meg magukat a fiatalok, akik szeretnék éremmel búcsúztatni a szezon végén elköszönő edzőjüket, a Csehországba hazaköltöző, s Brnóban munkát vállaló Jan Pavlikot.

Nem is esélytelenek a paksi ifjak, még úgy sem, hogy ez az első évük a junior mezőnyben, hiszen többségük már NB I-es tapasztalattal is rendelkezik, arról nem is beszélve, hogy az NB I/B-s bonyhádi együttesben sokuk szinte alapjátékosnak számított. A tavaszi szezonban a 2005-ös születésű Géringer Gergő mellett az egyaránt 2006-os Kékesi Kolos, Pavlík Botond és Kupai László is bemutatkozhatott az NB I-es Atomerőmű SE-ben. Géringer és Kékesi ráadásul a nyári Európa-bajnokságra készülő U18-as válogatottnak is a tagja.

„Látszik a fejlődésükön, hogy sokat profitálnak a felnőttedzésekből, és a pályára lépés pedig önmagában hatalmas motivációt jelent a srácoknak a továbbiakra. Emellett az NB I/B Zöld csoportos bonyhádi együttesünkben tizenhat-tizenhétévesen már nekik kellett vinni a főszerepet, és ott is jól helytálltak ebben az évadban. Több helyen kellett teljesíteniük párhuzamosan, de úgy tűnik, ez csak jót tett a fejlődésüknek” – mondta jan Pavlik.

A paksiak pénteken 18 órától a DEAC csapatával meccselnek a Novomatic Arénában, a Vasas Akadémia az NKA Péccsel (10 óra), a Soproni SI a KASI-val (12.30 óra), a Bp. Honvéd pedig a Kecskeméttel (15.30 óra) találkozik majd. Az elődöntőket szombaton, a bronzmeccset és a döntőt pedig vasárnap rendezik.