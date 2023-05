A Magyar Rendőr Kézilabda Válogatott személyében nem mindennapi edzőpartner kereste fel az NB II-es bajnokságban szereplő Hőgyész SC-t. A szeptember 17-24. között Balatonfüreden esedékes Európa-bajnokságra készülő gárda négy napos siófoki edzőtáborozása alatt játszott felkészülési mérkőzést Bán Tamás együttesével.

„Fizikálisan erős, technikailag képzett játékosok alkotják a rendőrválogatottat, keretének többségét NB II-es játékosok alkotják, de két NB I/B-ben játszó kézilabdázó is szerepel náluk. Tudatosan posztra válogatták őket, van Makóról, Mezőtúrról, Balmazújvárosból és Hajdúszoboszlóról is játékosuk – mondta portálunknak Bán Tamás. – A hétvégi, Nagyatád elleni bajnokinkat előtérbe helyezve a vidékiekkel ezúttal nem számoltam, így több fiatalnak, köztük öt serdülőkorúnak is játéklehetőséget adtam. Tóth Ádám jól védett, de Bujtás Bence, Széles Álmos, Pencs Barnabás és az első mérkőzését játszó Olesnyak Hunor is bizonyított” – fogalmazott a hőgyésziek edzője.

A mérkőzésről elmondta, az első játékrészben tempóban és fizikálisan is kijött a két csapat közti különbség, szünet után aztán Nyitrai Miklós és Gadányi Tibor hármas poszton megoldotta a védekezést, így a félidei hatgólos hátrányból vissza tudtak jönni, sőt még a győzelemre is megvolt az esélyük.

Felkészülési mérkőzés

Hőgyészi SC–Magyar Rendőr Kézilabda Válogatott 29–29 (13–19)

Hőgyész: Tóth Á., Bujtás 5, Teimel M. 1, Olesnyak 3, Kovács L. 1, Nyitrai 6, Széles 3, Gadányi 2, Lőrincz Sz. 3, Pencs 3, Kovács Sz. 2

Az NB II Dél-nyugat csoportjában harmadik helyen álló hőgyésziek számára fontos mérkőzés vár szombaton, amikoris a nyolcadik Nagyatádot fogadják a tamási Vályiban. Amennyiben Bán Tamás együttese legalább annyi pontot szerez, mint a mögötte álló csömöriek az utolsó előtti Siklós otthonában, megőrzi bronzérmes helyét.