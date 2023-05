Pályára rohant négylábú okozott meglepetést a pénteki Paksi FC–Puskás Akadémia (0–2) bajnoki előtt. A hazai játékosokhoz csatlakozott ugyanis egy kutya is, aki a videó tanulságai alapján jól érezte magát a gyepen és többször is próbált bekapcsolódni a „cicázásba”. Nemcsak az eb váltott ki csodálkozást a pályán, de Bognár György, a paksiak vezetőedzője is értetlenül állt csúszkáló játékosai előtt.

(Az M4 Sport felvétele)