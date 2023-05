Először kapott ki az idényben a szegediektől az Atomerőmű SE, amely szerdán este 95–74-re maradt alul a Tisza-partján. A paksiak igencsak tartalékosan álltak fel, Kovács Ákos mellett Eilingsfeld János és Milos Grubor sem játszott.

„Jól kezdtük a meccset, extrán dobtunk, nem is tudom, mikor dobtunk így az első negyedben – összegzett Csirke Ferenc, a paksiak vezetőedzője. – Később a Szeged elkezdte szedni a támadólepattanókat, amiben a legjobb volt az alapszakaszban, 16 pontot kaptunk támadólepattanók után az első félidőben. Nem ledomináltak minket, hanem a guruló labdákat szedte össze ellenfelünk, így pedig fájóbb, mert ezeket a labdákat össze kell szedni, bármekkorák vagyunk. Paul Atkinson is megsérült, a második félidőre elfogytunk fizikálisan, a Szeged pedig elkezdett extrán dobni, a támadólepattanók mellett ez okozta együttesen a nagyobb különbséget. Az utolsó hazai meccsünket szeretnénk megnyerni az Oroszlány ellen, remélem, legalább a most pályára lépő játékosok közül mindenki egészséges lesz” – tette hozzá a szakember.

A paksiak OSE Lions elleni összecsapása szombaton 18 órakor kezdődik a Gesztenyés úton.