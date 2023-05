Schvarzenbart József régi álma volt, hogy Tolna vármegyébe hozza a Nemzeti Vágta egyik selejtezőjét. Ez az álom valósul meg június harmadikán, másfél hét múlva Őcsény lesz a házigazdája a 2023-as esemény első selejtezőjének.

Már javában zajlik a sürgés, forgás az őcsényi reptéren, ahol jövő szombaton a régió legjobb lovasai küzdenek majd a három döntős helyért. Cölöpözik, szalagozzák a pályát, készítik elő a karámokat a lovak fogadására. A szervező jelenlegi információja szerint tíz-tizenöt lovas érkezik majd, hogy rajthoz álljon, köztük lesz Schvarzenbart József is, aki hatvanhárom évesen pattan nyeregbe, ahogy a fia, Schvarzenbart Bálint is megméreti magát.

József egy ügető lóval veszi fel a verseny a riválisokkal, Bálint pedig egy kisbéri félvér nyergében vágtat majd végig a négyszázhúsz méter hosszú és tizenkét méter széles pályán. A talajt előtte fellazítják, igyekeznek hasonló körülményeket teremteni a versenyzőknek, mint ami Budapesten, a Hősök terén várja majd őket – persze csak azokat, akik sikerrel veszik a selejtezőt.

Schvarzenbartéké igazi lovas família, mindennapjaik részei a négylábúak, ráadásul a Nemzeti Vágta sem idegen tőlük, József és fiai is többször indult már, s volt, hogy a középdöntőig eljutottak. Most is ez a cél, szeretnék megmutatni magukat a fővárosban, így nagyon készülnek a jövő szombatra.

Érdemes lesz családostul kilátogatni a reptérre, ahol lesznek ugrató bemutatók, fogatok is felvonulnak (persze a gyerekeknek is kedveznek majd sok mindennel), a fő szám azonban természetesen a Nemzeti Vágta selejtezője lesz. A nevezők számától függően három, négy vagy öt előfutamot rendeznek, a döntőben pedig már csak az a három ló fog futni, amelyik majd képviselheti Tolna vármegyét a szeptemberi eseményen.

Tolnának szép sikerei vannak amúgy a Nemzeti Vágtáról, tavaly, a jubileumi, 15. eseményen éppen egy őcsényi színeken induló lovas, Németh János nyert, mégpedig az ismert decsi vállalkozó, Papp Gyula Galaxy nevű lovával. A nyolc éves, herélt magyar félvér az idei versenyen természetesen címvédőként ott lesz, ahogy szintén ott lesz a Nemzeti Fogatvágta első helyezettjeként a dombóvári idősebb Tieger Endre és unokája, ifjabb Tieger Endre. Ők Forrás Forellel és Forrás Frotonnal nyertek 2022-ben. A papának a negyedik, az unokának a második elsősége volt ez.