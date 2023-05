Rangos nemzetközi kupára kapott meghívást a magyar szövetségtől Beke Csongor és Fülöp György, akik a 45. Rimaszombat Nagydíjon léptek tatamira. A nemzetközi tornán mindketten a 14 éven aluliak 42 kilogrammos súlycsoportjában, de külön ágon mérettették meg magukat. Ez azt jelentette, hogy a két szekszárdi csak a döntőben találkozhatott volna egymással.

Fülöp ennek érdekében valamennyi riválisát legyőzte, köztük szlovák, moldáv, az elődöntőben pedig ismét egy szlovákot. Beke is jól kezdett, román és szlovák ellenfelét magabiztosan múlta felül, majd következett egy moldáv versenyző. Ellene is jól kezdett, de egy akciót követően a magyar dzsúdós feje előbb ért le, mint bármelyik másik testrésze, így az új szabály értelmében leléptették őt. A vigaszágon aztán kikapott miskolci riválisától is, így helyezetlenül zárt, míg Fülöp a döntőben debreceni ellenfelének sem kegyelmezett. Szepesi József, a Gemenc JK vezetőedzője lapunknak elmondta, mindkét tanítványával elégedett volt a válogatott kapitánya, Ledényi Levente.