A németkériek támadója előbb mesterhármast lőtt, aztán piros lapot kapott – csapata szerencsére nélküle is megszerezte a három pontot a nagydorogiak ellen az amúgy három kiállítást is hozó összecsapáson. A kajdacsiak zsinórban a negyedik meccsüket nyerték, s egyre közelebb vannak már a dobogóhoz. A listavezető Pálfai SE nem kegyelmezett a dunaszentgyörgyieknek – ez volt a bajnokesélyes zsinórban tizenkettedik veretlen meccse, s már csak két gólra vannak szezonbeli 100. találatuktól. A szedresiek négy győzelem után maradtak alul Gerjenben, de így is oda lehet adni nekik az ezüstérmet. A bronzért azonban még éles küzdelem várható, négy csapat (sőt még a Sióagárd is) simán odaérhet a dobogó alsó fokára.