NB II, Dél-nyugat, 20. forduló

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Alba Fehérvár U22 33–28 (16–15)

Szekszárd, 150 néző. V.: Benya-Hantos, Kovács K.

Szekszárd: TÓTH I. – FARKAS A. 7, KAPÁS 7, Bognár Zs. 2, GULYA 8, KAVECZKI 8 (3), Pataki. Csere: Schell, Nagy A. (kapusok), Szentes 1, Orbán E., Ambrus K. Edző: Bordán Anna

Kiállítások: 6, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, illetve 3/2.

Három jól elkülöníthető részre lehetett bontani az első félidőt, ahol az első tíz percben egyik csapat sem törődött sokat a védekezéssel, így hullottak a gólok mindkét oldalon (10. perc: 7–6). A szekszárdiak védekezése és kapusteljesítménye javult fel előbb, így már-már nagynak mondható négygólos előnyt harcoltak ki maguknak. Az utolsó tíz percben az emberelőnyeikről, a kihagyott helyzeteikről és a védekezési hibáikról szólt, amivel ez az előnyük el is illant. A második játékrészben az ellenfélnek megoldhatatlan feladatot jelentő Kaveczki Edina, Gulya Krisztina páros vezérletével megint jelentős előnyt szerzett az FGKC (43. p.: 23–18). Sokat tettek ehhez hozzá Farkas Anita és Kapás Tekla átlövés góljai is, de Tóth Ivett a kapuban is jó teljesítményt nyújtott. A két egymás utáni kiállítással kicsit megtört a hazaiak lendülete, de az utolsó öt percre a legnagyobb különbséggel fordultak a felek (31–24). A végén három gólra még visszakapaszkodott az Alba, de időkéréssel rendezni tudta sorait a Szekszárd, s sikerével helyet cseréltek a csapatok a tabellán.

Bordán Anna: – A fehérvári fiatalokat még egyszer sem sikerült legyőzni, így most nagyon örülök és gratulálok a lányoknak. A mérkőzés legnagyobb részében remek egyéni teljesítményekkel, jó szintet nyújtottunk. Ami a probléma volt most is, hogy nehezen felépített előnyöket butaságokkal nagyon könnyen le tudtuk adni.