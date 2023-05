Buzás Attila együttese olyan verést mért a völgységiekre, amilyent legutóbb 2017 augusztusában szenvedte el: akkor a megye egyes bajnokságban kaptak ki 5–2-re a szintén Buzás által irányított, később bajnoki címet szerző Tolna VFC-től.

„Benne volt a csapatban régóta, hogy valakit egyszer nagyon el fogunk verni, most jött ki a csapatnak a lépés – fogalmazott a PRO-licences végzettségű szakember. – Korábban mindig akadtak hiányzóink, hol sérülés, hol betegség, hol munkahelyi elfoglaltságok, hol eltiltás miatt, de most hosszú idő után készülhettünk teljes kerettel, hosszú idő után néztünk ki úgy, mint egy futballcsapat. Azt gondolom, hogy mindenki nagyszerű teljesítményt nyújtott, egy-két játékosom pedig extrát tett le a pályára. Nem az volt a levegőben, hogy mi fogunk nyerni, ezért még inkább örülünk neki, hogy így sikerült” – mondta Buzás, aki kihangsúlyozta, hogy az ifjúsági csapatuk a második, a futsalcsapatuk az első helyért küzd, azaz van mire büszkének lenniük a bonyhádiak legyőzése mellett is.

A bátaszékiekra szombaton újabb nehéz meccs vár az FC Dunaföldvár otthonában.

„Az egy másik meccs lesz! – vágta rá Buzás. – Nagyon remélem hogy meg tudjuk tartani ezt a lendületet, és közel olyan teljesítményt tudunk nyújtani, mint a kupameccsen. Veszíteni valónk nincs, az éllovas otthonában is reménykedünk egy jó eredményben” – tette hozzá.

A szezon eddigi két bajnoki meccsét a földváriak nyerték: hazai pályán 3–2-re, idegenben 3–1-re győzött Varga Balázs együttese.

AutóCity megyei I. osztály, a 25. fordulóban

Május 13., szombat: FC Dunaföldvár–Bátaszék SE 16, Bölcskei SE–Tevel Medosz SE 17.

Május 14., vasárnap: Bonyhád VLC–Dombóvár FC 17. A Tamási 2009 FC és a Kakasd SE a hétvégén szabadnapos.

AutóCity megyei I. osztály, az állás

1. Dunaföldvár 18 14 3 1 62–18 45

2. Bonyhád 18 13 4 1 59–12 43

3. Dombóvár 20 10 2 8 52–25 32

4. Bátaszék 19 10 2 7 41–35 32

5. Bölcske 18 7 5 6 45–27 26

6. Tevel 18 5 2 11 30–51 17

7. Kakasd 19 5 2 12 35–64 17

8. Tamási 20 0 2 18 14–106 2

A Szekszárdi UFC II visszalépett.