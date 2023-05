Ahogy arról beszámoltunk, a Tolna-Mözs az idegenbeli 2–0-s siker után hazai pályán négy góllal győzte le a Budaörs csapatát, ezzel sorozatban harmadik szezonban is dobogón végzett az NB I-ben. Reveland Zoltán vezetőedző szerint tudat alatt a koncentrációjuk alacsony szinten volt, de a győzelmük nem forgott veszélyben.

„Könnyebb dolgunk volt, mint arra előzetesen számítottuk, amiben közrejátszott az a tény, hogy a Budaörs csere nélkül játszotta végig a mérkőzést. Emiatt kalapot emelek a vendégek előtt, mert így is becsülettel küzdöttek és próbálták a lehető legjobban megnehezíteni a dolgunkat – nyilatkozta a teol.hu-nak Reveland Zoltán. – Tudat alatt talán bennünk volt, hogy meghatározó játékosai nem játszottak a Budaörsnél, ezért a koncentrációnk is alacsonyabb szinten volt. Amíg nem tettük közé a két gólos különbséget, addig nehéz helyzetben voltunk, ennek ellenére egy pillanatig sem éreztem, hogy veszélyben lenne a győzelmünk” – fogalmazott a tolna-mözsiek vezetőedzője, hozzátéve, a különbség lehetett volna akár nagyobb is, de mint azt az első találkozó után mondta, ezúttal is a győzelem volt legfontosabb.

Női Futsal NB I, a 3. helyért, 2. mérkőzés

2F-BAU Tolna-Mözs–Budaörs Futsal 4–0 (1–0)

Tolna, v.: Mihálovics (Álló, Rácz Z.)

Tolna-Mözs: Deczki – Szalkai, Krascsenics P., Kiss G., Nagy N. Csere: Wiesner, Bajcsy, Sajabó, Tancsa. Edző: Reveland Zoltán

Budaörs: Terdik T. – Kardosi, Terdik I., Tóth E., Balázs-Hegedűs. Csere: Fábián R. Edző: Horváth Ferenc

Gólszerző: Krascsenics P. (19., 22.), Nagy N. (33.), Tancsa (38.)

Az egyik fél második mérkőzéséig tartó párharc végeredménye: 2–0, a Tolna-Mözs javára.

A Tolna-Mözs sorozatban harmadik szezonjában végzett dobogón a bajnokságban (a Magyar Kupában ezüstérmes lett): két éve döntőt játszott, de ott a DEAC három meccsen jobbnak bizonyult, a tavalyi idényben pedig szintén bronzérmet szerzett az Astra ellen.