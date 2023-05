Komoly sakk-készlettel fogad bennünket, amikor meglátogatjuk a Mikes utcai idősotthonban. Pillanatok alatt felrakja a táblára a figurákat, majd gyorsan ki is javít, hogy rossz helyre tettem a királyt és a királynőt. Tudtam én, hogy melyiket hová kell, csak teszteltem egy kicsit Feri bácsit – akit persze ilyen pitiáner húzással nem lehet átverni.

„Nagyon szeretek sakkozni, tulajdonképpen az egész életemet végig kísérte a sakk. Csak mostanában már nincs akivel leüljek egy-egy partira, pedig annyira szívesen játszanék”– mondta még mielőtt kérdeztünk volna. Majd gyorsan hozzátette, Kaposváron vannak sakk klubok, hová olykor-olykor eljár, de az igazi az lenne, ha itthon, Szekszárdon, vagy a vármegyében játszhatna. „Amikor még volt csapat Szekszárdon, más világ volt” – fogalmazott.

Rég volt, szép volt, tettük hozzá már mi.

Feri bácsi hat évesen ismerkedett meg a játékkal. Először édesapja kezdett foglalkozni vele, majd egy sakkmester vette kezelésbe. Még csak kilenc volt, amikor tagja lett a Pécsi Bányásznak, s rögvest meg is kapta az esélyt a bizonyításra. Első ellenfele nem is akart kiállni ellene, mondván egy gyerekkel nem fog sakkozni, aztán mégis játszott – természetesen a kilencéves Ferike móresre tanította.

Itt fertőzte meg végleg a sakk szeretete. Megjárta a siklósi csapatot, és a pécsi „Uránt”, amely akkoriban országos hírű sakkcsapat volt.

Annak idején még Ribli Zoltánnal is játszott, s meg is verte a ma hetvenkét éves nagymestert. Sosem vágyott viszont arra, hogy nagy sakkozó legyen, akik a pénzből élnek, sokkal jobban szeretett tanítani, s elégedett volt azzal, hogy hobbiból játszhat. A regionális, városi versenyek közül sokat megnyert, őt már ez is elégedetté és boldoggá tette. Egy-egy ilyen versenyre a felesége és a kislánya is elkísérte – utóbbinak csak az volt a kikötése, hogy lehessen valahol lovagolni, mert imádta a lovakat.

Több baranyai és tolnai iskolában tanított oroszt és magyart, Mohácson, Tolnán, Pakson és Gyönkön is sok nebuló került ki a kezei alól. Utóbbit – mármint a magyar szakot – nem végezte el, a felesége betegeskedett, s neki kellett otthon a gyerekekkel foglalkozni.

Nagyon büszke rá, hogy sok fiatallal szerettette meg a sakkot, felsorolni sem könnyű a neveket, így inkább hagyjuk is, nehogy valakit kifelejtsen. Bugyi Piroskát azonban megemlíti. A gyönki gimnáziumban annak idején elég komoly sakkélet folyt, s a gyerekek vitték is a falu – ma már város – jó hírét. Két lány és egy fiú alkotta a csapat elitjét, s Piroska tehetsége azonnal feltűnt Feri bácsinak. Ő lett az első tolnai női mester – sok-sok emlékezetes győzelemmel örvendeztette meg tanítóját. Nyolc éve lakik az idősotthonban, de még mindig a sakkal kel és a sakkal fekszik.

Pedig mint mondja, ő sem a régi már, „huszonéve” agyvérzése volt, s mindent elfelejtett. Előtte öt nyelven beszélt, a magyar és az orosz mellett franciául, németül és latinul is megértette magát. A magyart két évig kellett újra tanulnia, de a sakk szakszavakat is elfelejtette. Ha valaki azt mondja neki, hogy csináljon egy ilyen, vagy olyan megnyitást, nem értené, mit kérnek tőle, de ha meglátja a táblát, egyből beugrik neki, hogy mit kell tennie. És általában jól is teszi. Mondhatni, hogy a szíve viszi előre. Az otthonban olykor computerrel játszik – akkor szerette meg, amikor az agyvérzése miatt kórházban feküdt, s hoztak egyet neki, hogy gyorsabban teljen az ágyban eltöltött idő.

Hihetetlen energikus még kilencvenkét évesen is, bár a nyelve már nem pörög úgy, mint régen, azért mondja, mondja és mondja a jobbnál jobb sakkos történeteket. Tavaly még kijárt a Gemenci Erdészetbe, ahol fát termelt és sövényt vágott – a műszer most is ott sorakozik a szobájában, bevetésre készen.

„Szeretnék kimenni, de ma már nem igazán tudok” – mondja.

Pedig annak idején a Duna vonalánál harminc éve ő vágta ki azt az erdősávot, amelyet most is örömmel megtenne.

„Ha nem is sikerülne, azért szeretném megpróbálni” – fogalmaz.

Tavaly a szekszárdi OTP sarkánál elütötte egy figyelmetlen autós, azóta fáj az oldala és a háta. De igazából – mint mondja – a szíve fáj a megyei sakkélet miatt, amely már régen nem olyan, mint amilyennek lennie kellene.

Ő is ezért akar mindig Kaposvárra utazni, mert – ahogy fogalmaz – ott mindig akad valaki, akivel le tud ülni egy partira. Tárt karokkal fogadják.

Ma kilencvenkét évesen is kocsit vezet, bárhová elmegy a városba, akár Szekszárd egyik végéből a másikba is elautózik. A közeli helyekre azonban elgyalogol, így simán kisétál például a kórházhoz, ami azért nincs közel a Mikes utcához. A fia a bonyhádi kórházban fekszik – oda természetesen autóval megy. Azt még nem tudja, hogy mi lesz a jövőben, a jogosítványa ugyanis csak nyárig érvényes. De szeretne még vezetni, mert érzi magában az erőt, és ki nem bírná, ha nem mehetne oda, ahová akar.

A sakk-készletet közben szépen, csendesen, de aprólékosan összecsomagolja. A bábukra rácsukódik a tábla, ahogy illik. Gondosan elteszi a készletet a helyére, s cinkos mosollyal hozzáteszi: „Még sokáig szeretném elővenni!”