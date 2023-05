Májik Márió, a sporttárs, a barát még ma is nehezen fogja fel, hogy már hét éve nincs velünk Szabó Márton. A kiváló kapus 2016-ban, súlyos betegségben hunyt el, az egykori barátok, csapattársak, sporttársak azóta minden évben megemlékeznek a megye egyik legtehetségesebb hálóőréről. Most vasárnap újra összejönnek, fociznak egy jót, aztán a terített asztalnál felidézik a kiváló kapushoz kötődő közös emlékeket.

A tavalyi emléktornát a Kriszt Kft. együttese nyerte, megelőzve a Dani és a haverok nevű formációt. Természetesen a címvédő most is ott lesz a nyolc csapat között, ahogy a Tolnai öregfiúk, a Csel-Szí, a Tolna-Mözs Futsal, a Deportivo, az Old Brothers és a Manfredi Pizzéria. A nyolcadik csapat kiléte egyelőre kérdéses, de Májik Márió szerint többen is vannak még a talonban.

A résztvevők 9 órától két csoportban küzdenek, aztán a csoportok első és második helyezettjei keresztbe játszanak a döntőért. Az összes csapat oklevelet kap, s külön díjazzák a legjobb mezőnyjátékost, a legjobb kapust és a gólkirályt.