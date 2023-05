Székely Norbert szövetségi kapitány a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, egyelőre túl sok a „ha” a nemzeti csapattal kapcsolatban.

„Az előző Eb-ről lemaradtunk, de most visszatérünk oda, ahol lennünk kell – kezdte a szakvezető. – Készen állunk arra, hogy ismét tényezők legyünk a kontinensen, a legfontosabb az, hogy továbbjussunk a csoportunkból. Ami a keretet illeti, egy-két hét múlva okosabb leszek, mivel ha Juhász Dorka bekerül a Minnesota Lynx első keretébe, akkor nem biztos, hogy csatlakozik hozzánk, Betti térde pedig még nem tökéletes, még nem végez kontaktos edzéseket, remélem, hamarosan teljes értékű játékos lesz. De nem erőltetünk semmit, nem játszunk senkinek a karrierjével” – utalt arra, hogy a 208 centis center egy éve súlyos térdsérülést szenvedett, az idei év elején edzésbe állt, de nemrég újabb operáción esett át.

Székely Norbert az MTI érdeklődésére megerősítette, hogy még nincs meg a 12 fős utazó keret a fejében, de akik elutaznak Szlovéniába, azok alkalmasak lehetnek arra, amire a 2019-es csapat.

„Négy éve hetedikek lettünk Belgrádban, amire előzőleg már régóta nem volt példa a válogatottnál, és bízom benne, hogy két hónap múlva is hasonlóan büszkék lehetünk a lányokra” – tette hozzá.

A csapatkapitány Dubei Debóra közölte, néhányan még csak egy napja készülnek együtt a válogatottal, de a hangulatra és elszántságra nem lehet panasz.

„Szerintem kedvező csoportba kerültünk, lehetett volna sokkal rosszabb sorsolásunk is. Most nagyot alkothatunk, és remélem, hogy az a nemzedék, amely az utánpótlásban sikeres volt, az felnőtt szinten is le tud tenni valamit az asztalra” – fejtette ki a Győr kosarasa.

Báder Márton, a szövetség (MKOSZ) nemrég megválasztott elnöke arról beszélt, hogy reális célokat kell kitűzni a válogatott elé.

„Ez lesz az első nemzetközi eseményem, és ott leszek a csapat Eb-meccsein. A női kosárlabda ugyanolyan fontos, mint a férfi, ugyanakkora sportértékkel bír. Szlovéniában a csoportból való továbbjutás a legfontosabb, ennek a keretnek jó gerince és átlagéletkora van, a szövetség minden támogatást megad a csapatnak, hogy a következő években a sikeresség csak rajtuk múljon” – jelentette ki az MKOSZ vezetője.

A csapat május 16-án és 17-én az Eb helyszínén, Szlovéniában játszik edzőmérkőzést a házigazdákkal, majd Székesfehérváron csap össze kétszer a portugálokkal, végül Sopronban találkozik szintén kétszer a spanyolokkal. Mint kiderült, utóbbi gárda – az Eb egyik favoritja – kifejezetten a magyarokat kérte fel felkészülési partnernek.

Az Eb-n Székely Norbert együttese június 15-én vívja első meccsét Szlovákiával, majd a törökök és a címvédő szerbek következnek. A négy csoportgyőztes közvetlenül bejut a nyolc közé, a másodikok és harmadikok rájátszást vívnak a negyeddöntőért, és csak az utolsó helyezettek számára fejeződik be a csoportkör végén a torna.

A magyarok továbbjutás esetén maradnak Ljubljanában – a csoportküzdelmek másik helyszíne Tel-Aviv –, mivel a végjátéknak is a szlovén főváros ad otthont. Az Eb-ről az első öt csapat – ha a franciák köztük vannak, akkor hat – utazhat majd olimpiai selejtezőtornára.

A válogatott februárban négy győzelemmel és két vereséggel, második helyezettként zárta szereplését selejtezőcsoportjában, így jutott ki a 39. női kontinenstornára.

A magyarok legutóbb, 2021-ben nem jutottak ki az Eb-re, előzőleg pedig hetedikek lettek 2019-ben Szerbiában.

A magyar válogatott 21 fős bő kerete

Aho Nina, Cyesha Goree, Dombai Réka, Dubei Debóra (csapatkapitány), Dúl Panka, Határ Bernadett, Horváth Bernadett, Juhász Dorka, Kányási Veronika, Kiss Angelika, Kiss Virág, Lelik Réka, Madár Eszter, Mérész Beatrix, Miklós Melinda, Ruff-Nagy Dóra, Studer Ágnes, Tóth Franka, Török Ági, Varga Alíz, Wentzel Nóra



A válogatott felkészülési mérkőzései

május 16.: Szlovénia–Magyarország

május 17.: Szlovénia–Magyarország

május 22.: Magyarország–Portugália (Székesfehérvár)

május 23.: Magyarország–Portugália (Székesfehérvár)

május 26.: Magyarország–Magyarország U20 (Székesfehérvár)

június 9.: Magyarország–Spanyolország (Sopron)

június 10.: Magyarország–Spanyolország (Sopron)



A magyarok menetrendje az Eb D csoportjában

június 15.: Magyarország–Szlovákia 12.15

június 16.: Magyarország–Törökország 12.15

június 18.: Magyarország–Szerbia 15.00



Az Eb csoportjai

A csoport (Tel-Aviv): Spanyolország, Görögország, Montenegró, Lettország

B csoport (Tel-Aviv): Izrael, Belgium, Olaszország, Csehország

C csoport (Ljubljana): Szlovénia, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország

D csoport (Ljubljana): Magyarorszg, Szerbia, Törökország, Szlovákia