Kétszáz fiatal versengett a hétvégén a Debrecenben megrendezett Diákolimpia Országos Döntőn, kispályás labdarúgás sportágban. Korábban, a fináléig tartó küzdelemsorozatban, azaz a körzeti versenyeken és a megyei döntőkön összesen kétszázhúsz csapattal több mint háromezeregyszáz tanuló rúgta a bőrt. A szabályzat szerint a versenyen azok a diákok vehettek részt, akik labdarúgás sportágban maximum C, vagy D kategóriás érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek, illetve futsal mérkőzésen nem léptek pályára az előző szezonban. Csongrád-Csanád és Veszprém vármegyék indították el a legtöbb – tizennyolc-tizennyolc – csapatot, az országos döntőbe pedig a megyei döntők győztesei jutottak be. Visszalépések miatt végül Csongrád-Csanád és a rendező Hajdú-Bihar vármegyék delegálhattak két-két csapatot a legrangosabb eseményre.

A tavalyi országos döntősök közül öt iskola ismét kvalifikálta magát a legjobbak közé, köztük a címvédő veszprémi Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium csapata és a hazai – az elmúlt tanévben 4. helyezett – Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium csapata is. Az eseményt a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület rendezte a Debreceni Sportcentrumban, megnyitóján részt vett Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés alelnöke és dr. Zsilinszky László, az MDSZ elnökségi tagja. A sportágban ennek a korosztálynak az országos döntőjén évek óta nincs egyeduralkodó iskola, évről-évre változatos képet mutat a legjobb csapatok sorrendje, így idén is új bajnoknak tapsolhatott a közönség.

Ez alkalommal kiemelkedő Tolna vármegyei siker született. Ugyanis a dobogó legmagasabb fokára a Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium csapata állhatott fel. A vármegye székhelyének színeiben Adorján Áron, Bognár Zsolt, Zsidi Alex, Gellér Axel Koridon, Péter Dávid, Sütő Endre, Antal István és Lajkó Zsolt játszott. Mögöttük a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, valamint a kiskunfélegyházi Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium focistái végeztek. A gólkirály Németh Kristóf (Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium), a legjobb kapus Bognár Zsolt (Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium), a legjobb mezőnyjátékos Németh Bendegúz (Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium) lett, valamennyien különdíjban részesültek.

Hegedűs-Horváth Szimonetta, a szekszárdi bajnokcsapat testnevelő tanára mindenekelőtt azt hangsúlyozta lapunknak adott nyilatkozatában, hogy a siker kivívásából kollégája, Müllerné Taksonyi Julianna is kivette részét. A bajnoki címet a gondos felkészítés mellett annak tulajdonította, hogy a benevezett nyolc fiatal közül négyen már régóta együtt játszanak, tehát egy összeszokott gárda lépett a pályára. A szekszárdi csapatot különös módon éppen egy kudarc is hajtotta: tavaly decemberben a futsal döntőről éppen, hogy lemaradt fiúk szinte a sors jótéteményének tudták be, hogy idén kapnak még egy esélyt a kispályás labdarúgó olimpián.

– Nem volt szükség erőteljesebb motiválásra, pontosan tudták a gyerekek, hogy ezzel az utolsó eséllyel élni kell – tette hozzá Hegedűs-Horváth Szimonetta. – Az is rengeteget segített nekünk, és ezt ez úton is köszönjük, hogy az érintett vármegyei klubok is elengedték játékosaikat erre a sport rendezvényre. Nem titkolt célunk ezek után az volt, hogy bejussunk a döntőbe. Ez így is történt, sőt, a végső összecsapást is győzelemmel fejezhettük be.

Sokat elárul az erőviszonyokról, hogy a szekszárdi csapat a fináléban 5:0 arányú, gólzáporos győzelemmel lépte le soproni riválisát. Ez az eredmény egyúttal azt is jelentette, hogy szűkebb pátriánk ifjú aranylábú focistái korosztályuk legjelentősebb, országos tornáján végig megőrizték veretlenségüket.