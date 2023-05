Győrben jött össze múlt hétvégén a kajak-kenu maraton szakágának színe-java, ahol nemcsak a magyar bajnoki címért folytak a harcok. Az ob egyben válogatóverseny is volt a júliusi Európa-bajnokságra, melyet a horvátországi Slavonski Bród-ban rendeznek meg (a döntő első két helyezettje kvalifikálta magát a kontinenstornára). Az országos bajnokságra 86 tagszervezet érkezett, köztük 36 versenyzővel a Szekszárdi Kajak-Kenu SE.

Jámbor Attila és Inger Nikoletta tanítványai kitettek magukért, hiszen összesen kilenc érmet és további tíz pontszerző helyezést értek el. Voltak köztük „papírforma-győzelmek”, mint Jámbor Lotti kölyök vagy a Mészáros Bere, Sáfrány Botond gyermek páros aranyérme, amivel megvédték bajnoki címüket. Ezúttal Görbe Dávidnak is kijött a lépés, a kölyök korcsoportban indult kajakosnak a korábbi második és harmadik helyezés után ezúttal összejött a bajnoki cím, így idén továbbra is veretlen. Meglepetéssikerek is születtek Győrött a Takács Hanga Róza, Demkó Dorka Emese gyermek kettős vagy a serdülő Bodnár Bálint két bronzával.

„Jól sikerült a formaidőzítés, Győrött pedig a teljesítményekkel sem volt probléma. Görbe Dávid nagy előnnyel utasította maga mögé a mezőnyt, Jámbor Lotti negyedik bajnoki címét szerezte kajak egyesben, de a serdülő fiúk is jól mentek Bodnár Bálinttal, Dulai Barnabással és Schein Dániellel. Hiányérzet viszont maradt bennünk, hiszen az ifjúsági korosztályban keletkezett egy kis luk vagy sportolóink veszítették el a fonalat, de úgy tűnik, 2015 után először nem lesz Európa-bajnoki résztvevőnk. Ezen még Vígh Vivien változtathat, aki pécsi párjával negyedik lett 18 kilométeren és ha előlük kiesnek ketten, ott lehetnek a kontinenstornán” – értékelte a hétvégi eseményeket portálunknak Inger Nikoletta.

Hétvégén megkezdődik a versenyszezon a Fadd-Domboriban is, ahol szombaton közel 500, vasárnap 250 fiatal sportoló küzd meg a továbbjutásért, ami feljogosítja őket a június 23-24-én, szintén a Tolna vármegyei üdülőtelepen rendezendő Magyar Kupán való indulásra.

Eredmények

Aranyérmes: Jámbor Lotti (K1, kölyök U14, 10 km), Görbe Dávid (K1, kölyök U13, 10 km), Mészáros Bere és Sáfrány Botond (MK2, gyermek U11, 5 km), Rohn Panka (MK1, gyermek U12, 5 km), Takács Hanga Róza és Demkó Dorka Emese (MK2, gyermek U11, 5 km)

Ezüstérmes: Gorján Regina és Kercsmár Boglárka Rita (K2, serdülő U15, 15 km), Schein Dániel (K1, serdülő U15, 15 km)

Bronzérmes: Dulai Barnabás és Bodnár Bálint (K2, serdülő U16, 15 km), Bodnár Bálint (K1, 15 km)

Negyedik helyezett: Kercsmár Boglárka Rita (K1, 15 km), Vígh Vivien (K2, ifjúsági U17-U18, 18 km), Vajda Barnabás (MK1, kölyök U13, 10 km)

Ötödik helyezett: Vígh Vivien (K1, 18 km), Bakonyi Tamás (MK1, kölyök U13, 10 km)

Hetedik helyezett: Kercsmár Anna Rózsa (K1, serdülő U16, 15 km)

Nyolcadik helyezett: Keserű Lilla Mónika (MK1, gyermek U12, 5 km)

Kilencedik helyezett: Zsinkó Milán (K2, kölyök U14, 10 km), Bosnyák Ákos (K2, kölyök U14, 10 km), Hild Ádám és Mészáros Kada (MK2, kölyök U13, 10 km)