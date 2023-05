– Mióta sportol?

– Gyermekkorom óta fontos szerepet tölt be az életemben a sport – mondja Szeifert Géza. – Körülbelül 18 évig karatéztam Bátaszéken, a wado-kai adta meg mindennek az alapját számomra. Utána egy kis kihagyás után kick-box edzésekre kezdtem járni Vas Krisztiánhoz Szekszárdra, majd egy hosszabb szünet után a halálának évfordulóján, egészen pontosan egy éve kezdtem újra edzeni Velencén.

– Két világbajnoki címet is magáénak tudhat, amit egy év alatt szerzett meg. Mi a sikere titka?

– Nem kevés lemondással járt, hogy ezt sikerült elérnem. Először is negyven kilótól kellett megszabadulnom, hogy úgy érezzem, újra ringbe tudok majd szállni. Szó szerint minden lehetőséget megragadtam a fejlődésre. A munkám is közrejátszik abban, hogy heti öt-hat edzésem van általában, de ez a felkészülési időszakban kiváltképp fontos. Úgy gondolom, kulcsszerepe van annak, hogy elhivatott legyen az ember, másképp ez nem megy. Az edzést tekintve nagyon fontosak az úgynevezett sparring napok, aminek a lényege, hogy több csapat összejön bunyózni tatamira, és anélkül, hogy sérülést okoznánk a másiknak, meccselnek egymással.

– Hogy néznek ki ezek a sparring napok?

– Ezeken a sparringok-on akár nyomhatunk 40-szer 3 percet is. Szoktunk például Bajára is járni a Honvédelmi Sportközpontba adománygyűjtő sparring-ra, de voltunk már ilyenen Dunaújvárosban is, vagy nemrég Budapesten jöttünk össze egy pofon party-ra, ahol ugyanúgy forgásban bunyózunk, mint a sparring-on K-1 szabályrendszerben. Ezeken az alkalmakon mindegy a nem, a súly, a kor, mindenki megküzd mindenkivel, de persze ez csak egy light-os változat, kötetlenül öklözünk egymással az erőnk tudatában.

– Mi kellett ahhoz, hogy kijusson a világbajnokságra?

– Április közepén Baján kvalifikáltam magam a Milánói VB-re a Magyar Bajnokságon elért győzelmemmel. Milánóban a WBFC k-1 light világbajnoki címet nyertem meg, április végén egy francia ellenfelem volt a +91 kilogramm súlycsoportban, tavaly októberben Nagykanizsán pedig az ICO K-1 light világbajnoki címét nyertem el, ahol egy angol versenyzővel mérkőztünk meg.

A TSC Milánói bajnokai (Beküldött kép)

– Jelenleg készül valamilyen versenyre?

– Természetesen igen, júniusban szintén Baján lesz a K-1 Európa Bajnokság, ezen is részt veszek. A végcél, hogy kijussak Amerikába, a Karate Combat-ra. Ez már komolyabb kihívást jelent. Míg a light K-1-ben nincs full kontakt, a mérkőzések 2x2 vagy 3x2 percesek és ezek végkimenetele pontozással dől el, addig a karate combat-nál full kontakt van, azaz a mérkőzés KO-ig, vagyis kiütésig megy.

– Mi kell ahhoz, hogy kijusson Amerikába?

– A Karate Combat-ra eléggé összetett a jelentkezés. El kell küldeni egy teljes sportolói önéletrajzot, amelyhez kellenek a versenyeredmények, edzői-, motivációs videók és még egy jó pár dolog, de a legfontosabb, hogy kell hozzá a karatés előélet. Hatalmas előny, hogy annak idején Bátaszéken karatéval kezdtem Nagy Ákos edzővel, amit majdnem tizennyolc évig űztem. Sok országos bajnokságot, diákolimpiát nyertem meg, de a csapattal Európa bajnokságon is értünk el többször dobogós eredményt, már annak idején is sokat versenyeztem.

– Hogy zajlik egy meccs kint Amerikában?

– Egy 5-ször 5-ös küzdőtérben, ahol be vannak döntve a falak 45 fokban és tatamival fedik le körben. Itt zajlanak a meccsek négy unciás kiskesztyűben – ez ugyanaz, mint az MMA-ban használt kesztyű – mérkőzünk meg. A lényeg pedig, hogy karate technikákat alkalmazunk, viszont nincs benne földharc, mégis full kontakban, tehát teljes kiütésig zajlik a küzdelem.

Hárman kvalifikálták magukat a VB-re

Géza jelenleg a TSC x5gym Kick-box K-1 Team-ben edz Kápolnásnyéken, ahol Szabó-Tóth Zoltán az edzője. A világbajnokságra két másik csapattársával együtt kvalifikálta magát. A mintegy 780 versenyzőt felvonultató viadalon csapattársai is jól szerepeltek: Tápai Dávid második helyen, míg Nagy Krisztián ötödik helyen végeztek.

„Géza a döntőben egy körülbelül húsz kilóval nehezebb harcossal vette fel a küzdelmet – sikerrel! Az eredmény: WBFC Világbajnoki öv, ami Gézának immár a második világbajnoki cím elhódítását, a TSC-nek pedig a második WBFC-s világbajnokát jelenti! Gratulálunk Géza!” – írta a világbajnok edzője az egyesület Facebook oldalán.

A WBFC szervezet április 30-ai, Milánói világbajnokságán K-1 light kategóriában, 91+ kilogrammos súlycsoportban lett a legjobb Szeifert Géza.