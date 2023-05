A Nyíregyháza után ismét egy olyan együttessel találkozik Csirke Ferenc együttese, amellyel szemben eddig az idénybeli összes mérkőzését megnyerte. A paksiak az alapszakaszban hazai pályán 86–72-re, idegenben 72–71-re nyertek, a playout paksi összecsapását pedig 87–70-re húzták be a szegediek ellen. Ma a Tisza-parti sportcsarnokban szeretnék megnyerni az idénybeli negyedik meccset is, hogy így a szabolcsiak után a csongrádiakat is kipipálhassák.

A piros-kékek három győzelemmel a hátuk mögött utaznak Szegedre, a Kaposvárt itthon 98–77-re, a Nyíregyházát idegenben 88–81-re, a Budapesti Honvédot szintén itthon 83–72-re verték. A fővárosiak elleni hétvégi bajnokin visszatért a pályára Paul Atkinson Jr., aki 25 ponttal, 7 lepattanóval és 2 gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

Tippmix Férfi NB I, alsóház, 8. forduló

Naturtex-SZTE Szedeák–Atomerőmű SE

Szeged, városi sportcsarnok, szerda, 18 óra. Vezeti: Goda L., Jakab L., Sörlei A.

Az alsóház állása