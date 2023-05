Az FC Dunaföldvár első, a Bonyhád VLC második, a Bátaszék SE pedig a harmadik helyen zárja a 2022/2023-as megyei I. osztályú focibajnokságot. Magyarán tét nélküli lesz az utolsó forduló, amelyet szombaton rendeznek. Csupán a negyedik, illetve a hatodik helyért megy még a harc. Előbbit még megszerezheti a Bölcskei SE, amennyiben pontot szerez a bajnok Dunaföldvár vendégeként, utóbbit pedig a Kakasd SE szerezheti meg, ha legyőzi a Tamási 2009 FC-t, a Tevel Medosz SE pedig kevesebb pontot szerez Bonyhádon.

A dunaföldváriak ünnepségre készülnek, a szomszédvári derbit követően akasztják a játékosok, edzők, vezetők nyakába az MLSZ megyei illetékesei a jól megérdemelt aranyérmeket. Sokat vártak arra a Duna-partján, hogy újra jó csapatnak tapsolhassanak. A Varga Balázs dirigálta együttes a 2005/2006-os idény után ért fel újfent a csúcsra, s lett az 1987/1988-as és a 2002/2003-as szezon után negyedszer bajnok.

A földváriak minden mutatóban a mezőny fölé nőttek, 20 meccsen 16 győzelem és 3 döntetlen mellett csupán egy vereséget szenvedtek, ők szerezték a legtöbb gólt, és immáron 18 találkozó óta nem találtak legyőzőre. A 16 bajnokijukból 14-et megnyertek, két alkalommal döntetlent játszottak. A Tolna Megyei Kupában pedig mindkét összecsapásukat simán behúzták, s nemcsak a megyei döntőbe jutottak be, hanem a Mol Magyar Kupa országos főtáblájára is felkerültek. A szezon előtt megfogalmazott célokból hármat már teljesítettek, az NB III-as bajnokságba való feljutás lenne a hab a tortán.

A bölcskeiek ellen is szeretnének győzelemmel búcsúzni, aztán pedig együtt ünnepelni a szurkolókkal ezt a szép sikert. Jó idő lesz, így bizonyosan sok szurkoló előtt játszhat majd a két szomszédvár. Ahogy azt a földváriak Facebook-oldala írja: „A bölcskeiekkel két parázs meccset játszottunk ebben a szezonban. Ősszel Dunaföldváron 2–2-re végeztünk az akkor még Miskovicz Bálint által dirigált együttessel, Egejuru Godslove és Petneházi Márk voltak a gólszerzők. Tavasszal pedig idegenben 2–1-re vertük a már Farsang János által trenírozott riválisunkat, mindkét gólunkat Havasi Dániel szerezte, a mindent eldöntő találatot „Hava” a 91. percben rúgta be a hazai kapuba.”

A szezon ezen a hétvégén tehát befejeződik, de sok idejük nem lesz a pihenésre a földváriaknak, akik kedden tudják meg, hogy melyik megye bajnokával kell majd megmérkőzniük az osztályozón – persze az is benne van a pakliban, hogy erőnyerőként felkerülnek a harmadik ligába. Bárhogy is történik, hosszú szabadságra nem kell készülniük a játékosoknak, mert a cél az, hogy az NB III-ban is mutassa meg karakterét az együttes.

AutóCity megyei I. osztály, 27. forduló, szombat

FC Dunaföldvár–Bölcskei SE 17 óra. Vezeti: Éreth A. (Vámosi A., Kapéter J.)

Bonyhád VLC–Tevel Medosz SE 17 óra. Vezeti: Farkas R. (Maczik M., Debreceni K.)

Kakasd SE–Tamási 2009 FC 17 óra. Vezeti: Szabó P. (Rácz Zs., Bernáth T.)