A shotokan karate magyarországi megalapítójának emlékére megrendezett versenyen 10 egyesület 130 résztvevője vett részt, ahol díszvendégként jelen volt ifjú Antal János és fia is. A Dombóvári Karatesuli 14 fős csapatából ismét mindenki kiválóan szerepelt, melyet a megszerzett 14 arany-, 7 ezüst- és 2 bronzérem is bizonyít. A legeredményesebb lány a 15 éven aluliaknál alatt Gulyás Szonja, 15 év felettieknél Kovács Adriána lett. A 15 év feletti fiúknál Lakatos Lukács bizonyult a legeredményesebbnek. Szabó Csaba tanítványai szerezték a legtöbb aranyérmet is, melynek kapcsán az összesített pontverseny második fokán végzett a Karatesuli a házigazda bogárdiak mögött.

A dombóváriak eredményei

Lakatos Lukács 3 aranyérem

Kovács Adriána 2 arany- és 1 ezüstérem

Szabó Dorottya 2 aranyérem

Gulyás Szonja 2 aranyérem

Baranyai Ármin 2 aranyérem

Várai Bence 2 aranyérem

Gulyás Félix 1 arany- és 1 ezüstérem

Kmettyné Győri Szilvia 1 arany- és 1 ezüstérem

Zrínyi Levente 1 aranyérem

Takács Zsolt 2 ezüstérem

Ruzsicska Kristóf 1 ezüstérem

Szőcs Patrik 1 ezüstérem

Ács Zsombor 2 bronzérem

Vercz Krisztián két ötödik helyezés