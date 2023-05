Három győzelemmel és két vereséggel tudta le az odavágós kört az alsóházi playoffra kényszerülő Atomerőmű SE. Csirke Ferenc gárdája a szerdai ellenfelével, a Nyíregyházával kezdett, és győzött a Gesztenyés úton 89–72-re, a szegedieket 87–70-re, a kaposváriakat pedig 98–77-re verte saját csarnokában.

A két idegenbeli meccsüket elveszítették Eilingsfeld Jánosék, akik az újonc Budapesti Honvéd otthonában 75–65-re, az Oroszlány vendégeként pedig 99–80-ra maradtak alul.

A papírforma szerint holnap estére meglesz a paksiak negyedik győzelme – meglepetés lenne, ha nem így történne. A playoutban megnyert nyitótalálkozó mellett a két alapszakasz-beli bajnokit is az Atom húzta be: hazai pályán 82–65-re, idegenben 71–69-re, s most is jóval esélyesebb.

Nagy kérdés ugyanakkor, hogy milyen csapattal tud felállni az ASE, amelyben Eilingsfeld Jánosnak, Paul Atkinsonnak és Samuel Taiwónak is vannak kisebb-nagyobb problémái, az pedig köztudott, hogy a vádlijával küszködő Kovács Ákos már hetek óta hiányzik, s az irányító ebben a szezonban nagy eséllyel nem is játszik már. Az csak a meccs előtt dől el, hogy a hármas mindegyike tudja-e vállalni a játékot.

Jó hír ugyanakkor, hogy Csirke Ferenc vezetőedző élményekkel feltöltődve várja a csatát, a szakember a hétvégén kijuttatta a magyar 3x3-as férfiválogatottat az ausztriai világbajnokságra, most már csak egy sikeres szezonzárás kellene, hogy jó szájízzel fejezhessék be az idényt a négyszeres bajnok piros-kékek.

Férfi NB I, playout, a 6. fordulóban

Hübner Nyíregyháza BS–Atomerőmű SE, Nyíregyháza, szerda, 18 óra. Vezeti: Földházi Tamás, Frányó Péter, Lengyel Ádám.

A másik két meccsen: Naturtex-SZTE Szedeák–MVM OSE Lions 18 óra, Budapesti Honvéd SE–Kometa Kaposvári KK 19 óra.

Tippmix Férfi NB I/A, alsóház

1. Oroszlány 5 5 0 443–370 14

2. Atomerőmű 5 3 2 419–393 14

3. Kaposvár 5 2 3 403–409 12

4. Szeged 5 3 2 405–398 11

5. Bp. Honvéd 5 1 4 368–399 8

6. Nyíregyháza 5 1 4 369–438 7

A csapatok az alapszakasz után pontokat kaptak. ASE 6, Kaposvár 5, Oroszlány 4, Szeged 3, Honvéd 2, Nyíregyháza 1.