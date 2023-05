Az április utolsó napján tartott évadnyitó Vígh Sándor Emlékverseny után péntektől Győrre figyel a maraton szakág szeme, ott rendezik ugyanis a magyar bajnokságot. A hétvégi verseny egyben válogató is a júliusi, horvátországi Európa-bajnokságra, ezért rekordszámú, 2400 nevezés érkezett az ob-re. A bajnokságon mind a négy vármegyei klub képviselteti magát: a Dunaföldvár 19, a Tolna 24, a Szekszárd 36, az Atomerőmű SE 53 versenyzőt küld a kisalföldi városba.

A megyeszékhely csapatában lapátol többek között Jámbor Lotti, aki címvédőként áll rajthoz a kölyök K-1 10 kilométeres mezőnyében. A fiatal kajakos idén verhetetlen, a Mármarosi Kupán, az A-Híd Kupán és a Vígh Sándor Emlékversenyen sem talált legyőzőre. A szekszárdiak keretében szerepel még az idényrajtot szintén jól elkapó Vígh Vivien (ifjúsági K1), Kercsmár Anna Rózsa (serdülő K1) és Kercsmár Boglárka Rita (serdülő K1 és Gorján Reginával párosban).

A 86 tagszervezet közül a nyolcadik legnagyobb létszámban az ASE lesz érdekelt a magyar bajnokságban, köztük Kiszli Vandával. Női kajakban egyébként is népes mezőny jött össze, a regnáló világ-és Európa-bajnoka egyértelműen az aranyéremért száll vízre. A paksit tavaly a hazai pályát élvező Czéllai-Vörös le tudta győzni, így várhatóan most is a győri, valamint a fiatal újpesti Csépe Panna lehetnek a kihívói. Párosban két év kihagyás után ül hajóba Kiszli, partnere a szolnoki Csikós Zsóka lesz a 26 kilométeres távon. A másik nagy név Juhász István, aki uralta a kenu számokat a múlt heti szolnoki gyorsasági válogatón. A 2005-ös születésű tehetség egyesben térdel hajóba.

„A magyar bajnokság válogat a júliusi Európa-bajnokságra, mindenki így készül a hétvégére. Áprilisban Kaposváron már láthattuk a maratonisták egy részét, ahhoz képest egy még erősebb mezőny jött össze, aminek nagyon örülök. A fiatalok is egyre jobban kedvelik a maraton távokat és a szakágnak van és lesz utánpótlása is. Úgy látom, hogy kezdenek felértékelődni a maraton számok is, ezt bizonyítja, hogy a szegedi világkupán, a tavalyi vb után futószakasszal rendezték meg az ötezer méteres futamokat, így egy kicsit bekapcsolódhatunk mi is a gyorsasági szakágak körforgásába” – mondta Kadler Viktor maraton vezetőedző a szövetség honlapján.