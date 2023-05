Két barátságos mérkőzést is játszott egy mással a magyar és a szlovák válogatott a tavaly szeptemberben átadott budapesti Sandland Beach Balls Arenában. A nemzeti csapatban több újonc is pályára lépett, a Bonyhád BFC-ből Szabó Szilárd, Ágics Péter és Sásdi András először szerepelt a felnőtt válogatottban, míg Szász Dávid és Genczler Kornél már rutinosnak számít e tekintetben. Szász két távoli bombagóllal, Genczler pedig egy szép ollózós találattal vette ki a részét a második mérkőzésen a magyar sikerből, ami fontos is volt, hiszen az első találkozót Szlovákia nyerte meg. A nap tehát eredményt tekintve egy-egy hazai és vendégsikert hozott, de a hangsúly ezúttal mindkét együttes számára a gyakorláson, tesztelésen volt.

Felkészülési mérkőzések

Magyarország–Szlovákia 1–6 (1–0, 0–1, 0–5). A magyar gólszerző: Gulyás

Magyarország–Szlovákia 7–4 (0–2, 3–2, 4–0). A magyar gólszerzők: Szász D. 2, Albert 2, Genczler, Gulyás, Sásdi B.