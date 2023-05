Nincs már tétje a Tolna vármegyei csapatok számára az NB III-as focibajnokság utolsó fordulójának. A Paksi FC II, a Szekszárdi UFC és a Majosi SE is régen bebiztosította már bennmaradását, s igazából az előrelépésre sincs sok esélyük. A paksiak egy bravúrgyőzelemmel még bejöhetnének az első tízbe, ami lehet még célkitűzés, de a szekszárdiaknak és a majosiaknak egy-egy lépés előre vagy hátra már nem számít.

A legjobban talán a Szekszárdi UFC-nél várják a szezon befejezését, a sárga-feketéket ugyanis komoly sérüléshullám sújtja hetek óta, s közel sem tudják at a teljesítményt nyújtani, amit az őszi idényben, amikor még a tíz között maradás volt a cél, sőt az első hatba jutás sem tűnt reménytelennek. Aztán jött a téli szünet, a racionalitás jegyében több játékosától is megvált a klub, amelyet pedig tavasszal példátlan sérüléshullám ért el, hetek óta vérbeli támadó nélkül játszik Turi Zsolt gárdája, s nem is jönnek az eredmények. Az előző öt meccsét egytől egyig elveszítette a SZUFC, amely azonban mindenképpen szép zárást remél, s erre van is esély, hiszen azt a Bánk Dalnoki Labdarúgó Akadémiát fogadják, amely csupán 12 pontot tudott összekaparni. Ősszel, idegenben 3–2-re nyert a Szekszárd.

A Majosi SE is otthon játszik, s a Szekszárdhoz hasonlóan a világoszöldek is azzal a céllal lépnek majd pályára, hogy szépen köszönnek el a 2022/2023-as évadtól. Kardos Ernő csapata már hetekkel ezelőtt bebiztosította bennmaradását, köszönhetően annak, hogy remek tavaszt csinált, saját pályáján például hatmeccses veretlenségi sorozatban van, ráadásul az utolsó öt meccsét kivétel nélkül behúzta! A Ceglédi VSE számára ugyanakkor nagy a tét, az alföldiek még reménykednek a bennmaradásban, s abban, hogy meg tudják előzni a záró körben a Dabast. Persze a majosiak nem szeretnének ehhez asszisztálni, vasárnapra nagyon jó, már-már nyárias időt jósolnak, bizonyosan sokan kilátogatnak majd a találkozóra, a közönségüket semmiképpen sem szeretnék cserben hagyni Pál Achillesék. A ceglédi bajnoki 1–1-es döntetlennel zárult.

A Paksi FC második csapata a tartalékgárdák rangadóján a Ferencvároshoz utazik, s ha nyer, akkor bejöhet az első tízbe. Kindl István csapatának esélyeit növelheti, hogy a PFC első csapata már tegnap este lejátszotta soros bajnokiját a Puskás Akadémia ellen, így akár visszajátszókkal is számolhat a szakember. A Fradit ősszel 3–2-re verték meg a paksiak.

NB III, Közép csoport, a 38,. fordulóban

Ferencvárosi TC II–Paksi FC II, 11 óra. Vezeti: Takács Á.

Majosi SE–Ceglédi VSE, 17 óra. Vezeti: Iványi G.

Szekszárdi UFC–Bánk Dalnoki LA, 17 óra. Vezeti: Sipos K.