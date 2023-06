Nem sokban különbözik az előző évekhez képest a Paks „csikócsapatának” idei felkészülése, Kindl Istvánnak és szakmai stábjának idén is gyakorlatilag új csapatot kell építenie, miután közel egy kezdőcsapatnyi alapember már nem az NB III-as kerettel kezdte meg a nyári felkészülést. Köztük többen távoztak vagy távozni szeretnének egy másod- vagy harmadosztályú felnőttcsapathoz, míg Horváth Kevin, Kovács Flórián, Pesti Zoltán és Szécsi Patrik az NB I-esekhez kerültek fel.

„A keret nagy része idén ismerkedik meg a felnőtt futballal, ők eddig az U19-es, de leginkább az U17-es csapatban játszottak. Belőlük kell labdarúgókat kovácsolnunk, ami nem tűnik egyszerű feladatnak. Ennél fogva az őszi szezon nehézkes lesz, de elsődleges célunk most is a kiesés elkerülése, miközben azon leszünk, hogy több játékosunkat rövid időn belül az NB I-es csapatnál is számításba kerüljön” – mondta lapunknak Kindl István, hozzátéve, hogy azoktól a játékosoktól vár kiugrást és szintlépést, akikkel az elmúlt fél- egy évben már együtt dolgozott.

Ami a felkészülés menetrendjét illeti, jövő héttől heti hét edzést (kedden és csütörtökön kettő-kettőt) vezényel csapatának Kindl István, július 5-től pedig heti két edzőmeccset is játszanak az atomvárosiak hozzájuk hasonlóan NB III-as csapatok ellen, elsőként a MOL Fehérvár FC II-t fogadják.

Felkészülési mérkőzések

Július 5.: Paksi FC II–MOL Fehérvár FC II (NB III)

Július 8.: Paksi FC II–Mohácsi TE (NB III)

Július 12.: Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)

Július 15.: Paksi FC II–Szekszárdi UFC

Július 19.: Kaposvár–Paksi FC II

Július 22.: Paksi FC II–Puskás Akadémia II (NB III)